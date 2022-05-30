Законы ×
  • Правила работы дорожных камер будут обязательными: требованиям соответствуют не все приборы

Правила работы дорожных камер будут обязательными: требованиям соответствуют не все приборы

30.05.2022 145 0 0

В МВД РФ разработали новый госстандарт, регламентирующий работу комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

 

На российских дорогах за последние годы появилось много камер, которые следят за тем, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения. Но не все устройства установлены корректно: бывают случаи, что автовладельцам приходят ошибочные «письма счастья». Ранее законодатели уже разрабатывали требования к комплексам фиксации нарушений ПДД, однако они не были обязательными для исполнения. Теперь ситуация может измениться.

О том, что ведётся разработка нового ГОСТа с требованиями к дорожным камерам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Актуальный госстандарт был принят ещё в 2016 году, однако его нормы имеют рекомендательный характер, так что на ситуацию он особо не повлиял. Теперь готовится новый ГОСТ (он заменит нынешний); на сегодняшний день документ уже прошёл общественное обсуждение. Важно, что в случае его окончательного утверждения, после введения в действие нормы станут обязательными.

В новом ГОСТе есть подробное описание каждого из 21 состава правонарушений, которые по закону должны фиксировать автоматические комплексы, установленные на дорогах. Документ содержит полный набор материалов и данных, требуемых для того, чтобы инспектор ГИБДД мог на их основе подписать постановление об административном правонарушении.

Так, согласно нынешним нормам, для фиксации превышения скорости нужно две фотографии – обзорный снимок транспортного средства и крупно – его номер. Новый документ предполагает, что изображение должно быть достаточно высокого разрешения, позволяющего распознать категорию ТС и «дорожную инфраструктуру» (то есть знаки, разметку). Кроме того, если камера фиксирует выезд на выделенную полосу, на дорогу с односторонним движением или проезд под «кирпич», то на фотографии должен быть виден и дорожный знак, требования которого были нарушены; при этом, если по объективным причинам не получится сделать единый кадр с машиной и знаком, ГОСТ позволяет сделать два снимка с интервалом не более пяти минут.

В случае выявления нарушений на перекрёстках, требуется не менее четырёх снимков, которые позволят увидеть, что автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. Если водитель не уступил дорогу пешеходу, нужны два фото: на одном из них должна быть видна приближающаяся машина и человек на «зебре», на втором – ТС и пешеход одновременно на переходе. Ещё понадобится видеозапись, которая подтвердит, что в результате проезда авто пешеходу пришлось изменить траекторию движения или остановиться.

Известно, что новый госстандарт обяжет производителей камер синхронизировать работу комплексов фиксации нарушений со знаками «переменной информации», то есть цифровыми указателями или табло (данные на них меняются в зависимости, к примеру, от погодных условий). Этот указатель также должен попасть в кадр. Кстати, правила предполагают, что софт должен уметь определять сильный туман, ливень или неправильный угол работы камеры из-за сильного ветра, чтобы сразу исключать такие кадры, либо помечать их как недостоверные.

Разработанный ГОСТ предполагает, что снимки или видеозаписи будут храниться в памяти устройства не менее 30 дней: это позволит передать их в ГИБДД, если сделать этого сразу не удалось из-за сбоя связи.

Как сообщает издание, в ассоциации ОКО, которая объединяет производителей и операторов систем фото- и видеофиксации, считают некоторые требования избыточными (например, четыре цветных снимка, которые нужны для выявления некоторых составов правонарушений). Кроме того, в отрасли опасаются, что значительная часть дорожных камер в итоге не будет допущена к эксплуатации, а их замена потребует значительных трат из региональных бюджетов.

Россия авто и общество ГИБДД ПДД законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что делать, если страховая компания отказывается страховать автомобиль по договору ОСАГО Заключение договора ОСАГО – обязанность каждого автовладельца. Мы подробно рассказывали, как оформить бумажный и электронный полис ОСАГО, какие изменения произошли в 2020 году и что будет,... 181 0 3 30.05.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Hyundai Santa Fe Classic Santa Fe стал в России первым по-настоящему популярным кроссовером Hyundai. Скорее всего, большую роль сыграла сборка этого кроссовера на Таганрогском ТагАЗе: Santa Fe тогда не был слишком д... 1198 1 2 29.05.2022
Статьи / Бензин Бензин рекордно подешевел в опте: почему же цены на АЗС не падают и вряд ли упадут Биржевая стоимость топлива опустилась до рекордно низких значений. Сейчас АЗС покупают его дешево, но в розницу торгуют по прежним ценам. По мнению экспертов, более-менее заметное снижение е... 4873 0 25 27.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24999 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11066 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 10087 12 44 29.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings