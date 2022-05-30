Правила работы дорожных камер будут обязательными: требованиям соответствуют не все приборы

На российских дорогах за последние годы появилось много камер, которые следят за тем, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения. Но не все устройства установлены корректно: бывают случаи, что автовладельцам приходят ошибочные «письма счастья». Ранее законодатели уже разрабатывали требования к комплексам фиксации нарушений ПДД, однако они не были обязательными для исполнения. Теперь ситуация может измениться.



О том, что ведётся разработка нового ГОСТа с требованиями к дорожным камерам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Актуальный госстандарт был принят ещё в 2016 году, однако его нормы имеют рекомендательный характер, так что на ситуацию он особо не повлиял. Теперь готовится новый ГОСТ (он заменит нынешний); на сегодняшний день документ уже прошёл общественное обсуждение. Важно, что в случае его окончательного утверждения, после введения в действие нормы станут обязательными.

В новом ГОСТе есть подробное описание каждого из 21 состава правонарушений, которые по закону должны фиксировать автоматические комплексы, установленные на дорогах. Документ содержит полный набор материалов и данных, требуемых для того, чтобы инспектор ГИБДД мог на их основе подписать постановление об административном правонарушении.



Так, согласно нынешним нормам, для фиксации превышения скорости нужно две фотографии – обзорный снимок транспортного средства и крупно – его номер. Новый документ предполагает, что изображение должно быть достаточно высокого разрешения, позволяющего распознать категорию ТС и «дорожную инфраструктуру» (то есть знаки, разметку). Кроме того, если камера фиксирует выезд на выделенную полосу, на дорогу с односторонним движением или проезд под «кирпич», то на фотографии должен быть виден и дорожный знак, требования которого были нарушены; при этом, если по объективным причинам не получится сделать единый кадр с машиной и знаком, ГОСТ позволяет сделать два снимка с интервалом не более пяти минут.

В случае выявления нарушений на перекрёстках, требуется не менее четырёх снимков, которые позволят увидеть, что автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. Если водитель не уступил дорогу пешеходу, нужны два фото: на одном из них должна быть видна приближающаяся машина и человек на «зебре», на втором – ТС и пешеход одновременно на переходе. Ещё понадобится видеозапись, которая подтвердит, что в результате проезда авто пешеходу пришлось изменить траекторию движения или остановиться.



Известно, что новый госстандарт обяжет производителей камер синхронизировать работу комплексов фиксации нарушений со знаками «переменной информации», то есть цифровыми указателями или табло (данные на них меняются в зависимости, к примеру, от погодных условий). Этот указатель также должен попасть в кадр. Кстати, правила предполагают, что софт должен уметь определять сильный туман, ливень или неправильный угол работы камеры из-за сильного ветра, чтобы сразу исключать такие кадры, либо помечать их как недостоверные.

Разработанный ГОСТ предполагает, что снимки или видеозаписи будут храниться в памяти устройства не менее 30 дней: это позволит передать их в ГИБДД, если сделать этого сразу не удалось из-за сбоя связи.



Как сообщает издание, в ассоциации ОКО, которая объединяет производителей и операторов систем фото- и видеофиксации, считают некоторые требования избыточными (например, четыре цветных снимка, которые нужны для выявления некоторых составов правонарушений). Кроме того, в отрасли опасаются, что значительная часть дорожных камер в итоге не будет допущена к эксплуатации, а их замена потребует значительных трат из региональных бюджетов.

