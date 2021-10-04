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Правила уже переписали: бесплатного проезда на платных трассах не будет

04.10.2021 609 2 0

Предполагалось, что денег за проезд с водителей не будут брать в случае, если, к примеру, владельцы дороги не успеют вовремя очистить её от снега, из-за чего проезд оказывается затруднён.

 

На территории РФ на сегодняшний день насчитывается несколько платных дорог, в дальнейшем их количество вырастет: так, одним из приоритетных проектов госкомпании «Автодор» (занимается возведением, реконструкциями и обслуживанием платных трасс) остаётся строительство автомагистрали М-12, которая свяжет между собой Москву и Казань, а также пройдёт через ряд других городов. Напомним, за проезд по таким дорогам водители должны платить: для контроля за автовладельцами используются или шлагбаумы, или специальные рамки (где работает система free flow, к примеру, на ЦКАД).

В прошлом месяце стало известно о том, что в Министерстве транспорта РФ подготовили новые правила проезда автомобилистов по платным дорогам в России. Предполагается, что изменения вступят в силу в марте 2022 года: нормы должны прийти на смену актуальным правилам, которые начали применяться ещё в 2010-ом.

Напомним, в том документе было указано, что водитель, в случае «недостатка платной услуги» или оказания её «не в полном объёме», получит право потребовать «безвозмездного оказания услуги», «соразмерного уменьшения стоимости услуг» либо «возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных услуг».

Правда, тогда в Минтрансе не пояснили, как именно должно применяться это правило. Предполагалось, что речь шла, к примеру, о случаях, когда дорогу вовремя не очистили от снежных заносов, что затормозило водителей; либо когда состояние дорожного полотна на участке не соответствует движению с максимальной допустимой скоростью.

Но теперь, судя по всему, о норме придётся забыть: как сообщает «Коммерсант», документ был переписан. В частности, в Минтрансе решили, что нет необходимости давать пользователям платных трасс возможность требовать бесплатного проезда при обнаружении «недостатков» на участках автодорог. Неудивительно, что это предложение не нашло поддержки ни у госкомпании «Автодор», ни у представителей бизнеса, вкладывающихся в строительство и обслуживание автомагистралей.

Сообщается, что в ведомстве предложили теперь использовать ещё более «расплывчатую» формулировку о том, что пользователи платных дорог смогут «принимать меры, направленные на защиту прав и интересов, в соответствии с законодательством». Помимо этого из документа исчез пункт, согласно которому оператор в рамках публичного договора обязан для автомобилистов «организовать движение в соответствии с требованиями законодательства». Такой договор в автоматическом режиме заключается при выезде транспорта на платную трассу.

По словам сопредседателя рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгения Литвина, это означает, что «деньги будут взиматься просто за то, что человек выехал на участок, независимо от того, есть там затор или нет». При этом пользователям станет сложнее предъявить владельцам автодорог претензии за пробки.

Остальная часть документа Минтранса, осталась прежней: большая часть изменений касается применения на российских дорогах безбарьерной системы «свободный поток», о который мы упомянули ранее. Кроме того, новые правила позволят операторам дорог не открывать шлагбаум перед автомобилистами, у которых есть просроченная задолженность по оплате проезда. При этом, на какой именно автомагистрали водитель не заплатил за проезд, неважно: это значит, что тех, кто проскочил «зайцем» по М-4 «Дон» потом не пустят, допустим, на автодорогу М-11 «Нева».

Россия авто и общество дороги законы

 

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2 комментария
04.10.2021 14:39
killahkellah

вот уроды

1
04.10.2021 17:05
Papirus (@sc_1968)

А что, где то прописан перечень услуг, которые должен предоставлять сборщик податей с куска асфальта?!
Трасса М11, накануне нового года, еду в Тверь. Слой снега - сантиметров 10, ни одной подметалки на дороге. Более того, полно участков, где нет даже освещения! И это от МКАД до Солнечногорска, т.е. самый дорогой участок (сейчас списывают по 800₽!).

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