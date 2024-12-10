Предложение на автомобили с пробегом дороже 1,5 млн рублей за год выросло более чем на треть

По данным платформы, спрос на авто с пробегом дороже 1,5 млн рублей увеличился на 2,4% год к году. Средняя цена в ноябре 2024 года составила 2 500 000 рублей.
Лидером по спросу среди марок в сегменте автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стал бренд Toyota: его доля составила 16,3%. На втором месте – Mercedes-Benz с 11,5%, а на третьем – BMW с 10,8%. Также в пятерку вошли Kia и Hyundai, чьи доли составили 8,4% и 6,3% соответственно. По количеству объявлений лидирует Toyota с долей 12% от предложения автомобилей в данном сегменте, за ней следуют BMW (9,4%) и Mercedes-Benz (8,8%).
На первом месте по спросу среди моделей оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 6,8% от запросов. На втором месте – Toyota Land Cruiser, получивший 2,7%. Третью строку занял Mercedes-Benz E-класс с 2,5%. На четвертой позиции – BMW 5 серии с 2,3%. Замыкает топ-5 лидеров Toyota RAV4, доля которого составила 2,0%.
По количеству объявлений лидирует Toyota Camry: она получила долю в 3,3% от предложения. На втором месте – Toyota RAV4 (1,9%), на третьем – BMW 5 серия (1,8%), на четвертом – Kia Sportage (1,7%), а Mercedes-Benz E-класс и Toyota Land Cruiser Prado делят пятое место (по 1,6%).
На рынке автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей наиболее востребованы Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В ноябре доля этих брендов в общей структуре спроса составила почти 40%. Такое распределение показывает, что покупатели отдают предпочтение проверенным временем брендам от культовых производителей. Высокий спрос на ряд моделей сегмента требует от покупателей внимательности при выборе надежного продавца и условий сделки. Именно поэтому на Авито Авто есть раздел «Селект». В нем можно найти автомобиль только от проверенных дилеров, бесплатно ознакомиться с отчетом Автотеки и получить сопровождение персонального менеджера от момента выбора до завершения сделки.
Топ-10 авто с пробегом дороже 1,5 млн рублей по доле в спросе, Россия, ноябрь 2024 г., Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, (руб.)
|Toyota
|Camry
|6,8%
|2 609 000
|Toyota
|Land Cruiser
|2,7%
|4 317 000
|Mercedes-Benz
|E-класс
|2,5%
|3 000 000
|BMW
|5 серия
|2,3%
|3 349 000
|Toyota
|RAV4
|2,0%
|2 600 000
|Toyota
|Land Cruiser Prado
|2,0%
|3 575 000
|BMW
|X5
|2,0%
|4 260 000
|Kia
|Sportage
|1,4%
|2 204 000
|BMW
|3 серия
|1,4%
|2 550 000
|Volkswagen
|Tiguan
|1,3%
|2 600 000
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