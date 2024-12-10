Авто с пробегом ×
  • Предложение на автомобили с пробегом дороже 1,5 млн рублей за год выросло более чем на треть

Предложение на автомобили с пробегом дороже 1,5 млн рублей за год выросло более чем на треть

10.12.2024 44 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса, предложения и цен на автомобили с пробегом стоимостью от 1,5 млн рублей в ноябре 2024 года. Оказалось, что за год предложение таких авто выросло на 36,5%. 

По данным платформы, спрос на авто с пробегом дороже 1,5 млн рублей увеличился на 2,4% год к году. Средняя цена в ноябре 2024 года составила 2 500 000 рублей.

Лидером по спросу среди марок в сегменте автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стал бренд Toyota: его доля составила 16,3%. На втором месте – Mercedes-Benz с 11,5%, а на третьем – BMW с 10,8%. Также в пятерку вошли Kia и Hyundai, чьи доли составили 8,4% и 6,3% соответственно. По количеству объявлений лидирует Toyota с долей 12% от предложения автомобилей в данном сегменте, за ней следуют BMW (9,4%) и Mercedes-Benz (8,8%).

На первом месте по спросу среди моделей оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 6,8% от запросов. На втором месте – Toyota Land Cruiser, получивший 2,7%. Третью строку занял Mercedes-Benz E-класс с 2,5%. На четвертой позиции – BMW 5 серии с 2,3%. Замыкает топ-5 лидеров Toyota RAV4, доля которого составила 2,0%.

По количеству объявлений лидирует Toyota Camry: она получила долю в 3,3% от предложения. На втором месте – Toyota RAV4 (1,9%), на третьем – BMW 5 серия (1,8%), на четвертом – Kia Sportage (1,7%), а Mercedes-Benz E-класс и Toyota Land Cruiser Prado делят пятое место (по 1,6%).

На рынке автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей наиболее востребованы Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В ноябре доля этих брендов в общей структуре спроса составила почти 40%. Такое распределение показывает, что покупатели отдают предпочтение проверенным временем брендам от культовых производителей. Высокий спрос на ряд моделей сегмента требует от покупателей внимательности при выборе надежного продавца и условий сделки. Именно поэтому на Авито Авто есть раздел «Селект». В нем можно найти автомобиль только от проверенных дилеров, бесплатно ознакомиться с отчетом Автотеки и получить сопровождение персонального менеджера от момента выбора до завершения сделки.
Андрей Ковалев
директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито

Топ-10 авто с пробегом дороже 1,5 млн рублей по доле в спросе, Россия, ноябрь 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена, (руб.)
ToyotaCamry6,8%2 609 000
ToyotaLand Cruiser2,7%4 317 000
Mercedes-BenzE-класс2,5%3 000 000
BMW5 серия2,3%3 349 000
ToyotaRAV42,0%2 600 000
ToyotaLand Cruiser Prado2,0%3 575 000
BMWX52,0%4 260 000
KiaSportage1,4%2 204 000
BMW3 серия1,4%2 550 000
VolkswagenTiguan1,3%2 600 000
авторынок авто с пробегом
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / ДТП Аварийный комиссар: кто это и как он помогает при оформлении ДТП Узнайте, кто такой аварийный комиссар и как его помощь может упростить процесс оформления ДТП. Полезная информация о роли аварийного комиссара и его услугах. 282 0 0 10.12.2024
Статьи / Популярные вопросы Что такое овердрайв, как он работает и зачем его отключать Недавно мы рассказывали о том, что значат буквы режимов в автоматических коробках передач, и в том числе упоминали кнопку O/D или O/D OFF, которая заведует отключением и включением овердра... 6007 0 0 09.12.2024
Статьи / Авторынок Китайское будущее, новые лидеры и контрафакт: что происходит с рынком автозапчастей в России За последние годы в России сильно изменился не только рынок новых автомобилей, но и рынок автозапчастей. Общие тренды схожие: какие-то бренды покинули его, другие значительно сократили свою... 829 2 0 07.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66308 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52952 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21571 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
15 Кроссовер Ford Kuga II с пробегом: мрачный EcoBoost и надежда на классические агрегаты
8 Кроссовер Новый Audi Q7: первые изображения
5 Кроссовер Агент 07 с правом на убийство Lixiang: тест-драйв Wey 07
Новые комментарии
Change privacy settings