Премьеры Группы ГАЗ: Соболь NN, электрическая ГАЗель и водоробусы

В плане дизайна Соболь ожидаемо оказался уменьшенной копией свежей ГАЗели, при этом у него, как и прежде, будет несколько модификаций.

На выставке «Комтранс-2021» Группа ГАЗ представила целую россыпь новинок, однако, пожалуй, главной премьерой все же стал долгожданный Соболь серии NN, то есть модель следующей генерации. Свежий Соболь дебютировал в виде моноприводного грузопассажирского фургона, но, как и прежде, это будет отдельное семейство: позже появятся фургоны с однорядной и двухрядной кабинами (для таких модификаций заявлено три варианта высоты кузова), грузовые и грузопассажирские бортовые машины и микроавтобусы. Кроме того, модель должна обзавестись еще и полным приводом.

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Соболь NN выглядит уменьшенной копией ГАЗели NN. Длина младшего фургона – 5120 мм, высота машины, представленной на выставке, составляет 2430 мм, минимальный радиус разворота – 5,4 м. Объем багажного отсека грузовых фургонов – от 6,9 до 9,2 куб. м, длина отсека – 2600 мм. Максимальная полная масса – 2,5 или 3,5 т. Как отметили в Группе ГАЗ, новый Соболь особенно подойдет для служб доставки и компаний, которые работают в сегменте онлайн-торговли.



Внутри – панель от ГАЗели NN: у Соболя тоже имеются мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, USB-разъемы, кнопка запуска мотора и клавиша электромеханического стояночного тормоза, ниши для смартфонов и бутылок с водой. У водительского кресла – 11 видов регулировок, а спинка центрального пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в столик с подстаканниками и боксами для бумаг.



Машины семейства Соболь NN предложат с дизельными и бензиновыми двигателями (под капотом выставочного образца – Cummins ISF 2.8) и шестиступенчатой механической коробкой, все модификации имеют задний мост с односкатной ошиновкой.



По предварительным данным, новый моноприводный Соболь выйдет на рынок в следующем году, полноприводный – в 2023-м.

Среди других новинок Группы ГАЗ на выставке «Комтранс» — бортовая электрическая ГАЗель e-NN и два электробуса на водородных топливных элементах (то есть водоробусы).

Электрическая ГАЗель e-NN 1 / 4 Электрическая ГАЗель e-NN 2 / 4 Электрическая ГАЗель e-NN 3 / 4 Электрическая ГАЗель e-NN 4 / 4

Пара пассажирских «зеленых» ГАЗелей e-NN уже курсирует по Нижнему Новгороду, а отличие грузовика, как сообщил производитель, – увеличенный до 200 км запас хода. Такая ГАЗель e-NN укомплектована батареей на 64 кВт*ч. Для маршруток же заявлена дальнобойность в 120 км, они имеют аккумулятор емкостью 48 кВт*ч, но при этом, как ранее рассказали в компании, их запас хода тоже может быть увеличен до 200 км «за счет установки дополнительных батарей». И пассажирская, и грузовая версии оснащены электродвигателем с пиковой мощностью 100 кВт и максимальным крутящим моментом 310 Нм.



CityMax Hydrogen

Водоробус большого класса CityMax Hydrogen сделан на базе электробуса ГАЗ, который серийно выпускают на Ликинском автобусном заводе, а водородная ГАЗель City разработана на базе одноименного автобуса малого класса, чья сборка налажен непосредственно на Горьковском автомобильном заводе. Обе новинки имеют водородные топливные элементы, систему питания водородом и его хранения, тяговые батареи и электродвигатель. При этом у CityMax Hydrogen баллоны установлены на крыше, а у ГАЗель City – за передними колесами (в специальных нишах) и в багажном отделении. Заявлено, что на одной заправке водоробусы могут проехать 350 км. Других подробностей о технике пока нет, сроки появления этих моделей на конвейере тоже еще не озвучены.



Водородная ГАЗель City 1 / 2 Водородная ГАЗель City 2 / 2

Между тем Kolesa.ru скоро расскажет о других премьерах выставки «Комтранс-2021», следите за нашими публикациями.

