В Москве пройдет шоу-выставка Detailer Day Expo '22, посвящённая всестороннему уходу за авто

Мероприятие состоится 20 и 21 мая 2022 года в Москве на площадке MAIN Stage. Detailer Day Expo – одна из крупнейших в мире и крупнейшая в Восточной Европе специализированная выставка детейлинга. Организатором выставки выступает первый российский инфопроект и Детейлинг-маркет Car-Care.ru , образованный в 2009 году.

Партнерский материал

В этом году выставка в 5-й раз соберёт ведущих производителей автокосметики, полиуретановых пленок, оборудования для детейлинга, а также компании, работающие в смежных областях, энтузиастов и профессионалов детейлинга и представителей торговых организаций. Это позволит не только обменяться опытом и получить информацию о новинках на одной площадке, но и практически ознакомиться с современными технологиями и материалами.



Кроме презентации новейших линеек продукции и уникальных составов на стендах компаний, для посетителей предусмотрены:

Двухдневная бизнес-конференция от детейлинг-экспертов и специалистов автомобильной отрасли.

Detailing Battle для любителей и профессионалов полировки, желающих продемонстрировать свои навыки.

Отборочный тур и финал чемпионата по оклейке полиуретановой плёнкой PPF Challenge от компании VinylRussia.

Соревнование по ремонту кожи Leather Battle.

Воркшопы и мастер-классы от профессионалов индустрии.

Соревнования и конкурсы на сцене.

В конце первого дня выставки пройдёт ставшая традиционной церемония награждения Car Care Awards, на которой кубки будут вручены детейлинг-компаниям, проектам и персонам года.

Для получения бесплатного билета нужно предварительно зарегистрироваться на сайте Detailer Day Expo.

Генеральным спонсором выставки выступает компания DANMAX Technology



Официальные спонсоры:



Detail

SHIMA

Shine Systems

Smart Open

UNIONDELTA

VinylRussia

Выставка Detailer Day Expo – это главное событие года в индустрии детейлинга. Вас ждут два дня тотального детейлинга!

Адрес: Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13с33, MAIN Stage

Время работы: 20 и 21 мая с 10 до 18 часов

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