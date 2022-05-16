Партнерский материал
В этом году выставка в 5-й раз соберёт ведущих производителей автокосметики, полиуретановых пленок, оборудования для детейлинга, а также компании, работающие в смежных областях, энтузиастов и профессионалов детейлинга и представителей торговых организаций. Это позволит не только обменяться опытом и получить информацию о новинках на одной площадке, но и практически ознакомиться с современными технологиями и материалами.
Кроме презентации новейших линеек продукции и уникальных составов на стендах компаний, для посетителей предусмотрены:
Двухдневная бизнес-конференция от детейлинг-экспертов и специалистов автомобильной отрасли.
Detailing Battle для любителей и профессионалов полировки, желающих продемонстрировать свои навыки.
Отборочный тур и финал чемпионата по оклейке полиуретановой плёнкой PPF Challenge от компании VinylRussia.
Соревнование по ремонту кожи Leather Battle.
Воркшопы и мастер-классы от профессионалов индустрии.
Соревнования и конкурсы на сцене.
В конце первого дня выставки пройдёт ставшая традиционной церемония награждения Car Care Awards, на которой кубки будут вручены детейлинг-компаниям, проектам и персонам года.
Для получения бесплатного билета нужно предварительно зарегистрироваться на сайте Detailer Day Expo.
Генеральным спонсором выставки выступает компания DANMAX Technology
Официальные спонсоры:
Detail
SHIMA
Shine Systems
Smart Open
UNIONDELTA
VinylRussia
Выставка Detailer Day Expo – это главное событие года в индустрии детейлинга. Вас ждут два дня тотального детейлинга!
Адрес: Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13с33, MAIN Stage
Время работы: 20 и 21 мая с 10 до 18 часов
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