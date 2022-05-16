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  • В Москве пройдет шоу-выставка Detailer Day Expo '22, посвящённая всестороннему уходу за авто

В Москве пройдет шоу-выставка Detailer Day Expo '22, посвящённая всестороннему уходу за авто

16.05.2022 161 0 3

Мероприятие состоится 20 и 21 мая 2022 года в Москве на площадке MAIN Stage. Detailer Day Expo – одна из крупнейших в мире и крупнейшая в Восточной Европе специализированная выставка детейлинга. Организатором выставки выступает первый российский инфопроект и Детейлинг-маркет Car-Care.ru, образованный в 2009 году.

 

Партнерский материал

В этом году выставка в 5-й раз соберёт ведущих производителей автокосметики, полиуретановых пленок, оборудования для детейлинга, а также компании, работающие в смежных областях, энтузиастов и профессионалов детейлинга и представителей торговых организаций. Это позволит не только обменяться опытом и получить информацию о новинках на одной площадке, но и практически ознакомиться с современными технологиями и материалами.

Кроме презентации новейших линеек продукции и уникальных составов на стендах компаний, для посетителей предусмотрены:

  • Двухдневная бизнес-конференция от детейлинг-экспертов и специалистов автомобильной отрасли.

  • Detailing Battle для любителей и профессионалов полировки, желающих продемонстрировать свои навыки.

  • Отборочный тур и финал чемпионата по оклейке полиуретановой плёнкой PPF Challenge от компании VinylRussia.

  • Соревнование по ремонту кожи Leather Battle.

  • Воркшопы и мастер-классы от профессионалов индустрии. 

  • Соревнования и конкурсы на сцене.

В конце первого дня выставки пройдёт ставшая традиционной церемония награждения Car Care Awards, на которой кубки будут вручены детейлинг-компаниям, проектам и персонам года.

Для получения бесплатного билета нужно предварительно зарегистрироваться на сайте Detailer Day Expo.

Генеральным спонсором выставки выступает компания DANMAX Technology

Официальные спонсоры:

  • Detail

  • SHIMA

  • Shine Systems

  • Smart Open

  • UNIONDELTA

  • VinylRussia

 Выставка Detailer Day Expo – это главное событие года в индустрии детейлинга. Вас ждут два дня тотального детейлинга!

Адрес: Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13с33, MAIN Stage

Время работы: 20 и 21 мая с 10 до 18 часов

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авто и общество выставки

 

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