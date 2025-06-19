Прибыль и легализация, ответственность и компромиссы: опубликована программа XIII МЕФТ

С 14 по 15 августа в Москве на площадке Центра международной торговли состоится ключевое событие таксомоторной отрасли и городской мобильности – XIII Международный Евразийский форум «Такси». Форум соберет 1500 руководителей бизнеса, представителей органов власти и ведущих экспертов сферы такси и смежных направлений со всего Евразийского пространства.

В программу форума вошло 14 деловых мероприятий, выстроенных для формирования практических решений по развитию таксомоторных перевозок и городской мобильности, обмена опытом для повышения рентабельности и поиска новых моделей ведения бизнеса, взаимодействия с регуляторами.

Тема и цель форума: «Построить маршрут: прибыль и легализация, ответственность и компромиссы».

Ключевой вопрос форума: как не выживать, а выстраивать прибыльный бизнес и повышать экономическую эффективность, несмотря на существующие вызовы? Александр Басалаев директор МЕФТ

Что предлагают агрегаторы и партнеры по улучшению экономики парков? Какие новые подходы используют руководители таксопарков для расширения и роста? Обсудим это в сессии «Загрузить по-полной: развитие сервисов таксопарков и агрегаторов».

На чем будут ездить водители такси после 1 марта 2026 года? Принято решение о локализации автомобилей такси. Вступление снова потребует от отрасли значительной адаптации. Вместе с автопроизводителями и ответственными ведомствами обсудим, каким образом будет реализован закон. Приглашаем на сессию «Глобально и локально: автомобиль для такси – какой он?».

После вступления в силу 580-ФЗ усилился контроль со стороны налоговых органов. Разнонаправленная судебная практика привела к простою автомобилей, сотне актов налоговых проверок. Как работать в новых условиях и выстроить гармоничные отношения с налоговой – в экспертном разборе «Без преступлений и наказаний: налогообложение в сфере такси».

Регулярно поступают предложения о регулировании рынка такси – контроль страхования, перевозки детей, специальные автомобили для такси, принудительное ценообразование, отмена путевых листов, мед- и техосмотров. Какие из обсуждаемых инициатив действительно необходимо принять для гармонизации отрасли, а какие являются излишними и требуют доработки – поговорим в нормативной сессии «Задачи государства, возможности отрасли и потребности пассажиров: вектор регулирования».

Особенность МЕФТ – новые форматы сессий каждый год.

Так, в этом году впервые состоится сессия в формате дебатов. Ряд сервисов такси начали переходить в перевозки по заказу, а самозанятые – в тень. Таксист – профессионал и/или подработчик? Какая система будет эффективна в России? На эту тему подискутируют эксперты в сессии «Такси VS Райдшеринг: какая система организации перевозок подходит России?». Решения представим в Правительство.

В прошлом году была впервые проведена сессия в формате интервью с таксопарками. В этом году будут приглашены водители, руководители таксопарков и агрегаторы для обсуждения без купюр особенностей развития рынка. Сессия «Мы все работаем для пассажира: интервью с водителем, таксопарком и агрегатором».

Электромобильность – важный тренд последних лет, активно развивающийся и в отрасли такси. Увидим ли мы бурный рост развития сегмента электротакси с учетом нового требования о локализации? Как обстоят дела с инфраструктурой? Опыт и проблемы парков. Об этом в сессии «Электротакси как бизнес-модель: доход на зеленом киловатте».

Городская мобильность – важная часть деловой программы форума. В каршеринге обсуждается установление локализации. Компании кикшеринга ограничивают скорость самокатов и велосипедов. Растет рынок доставки. Какие проблемы существуют на рынке городской мобильности, как их решить и как совместно такси, каршерингу, СИМ обеспечить переход к новой системе городской мобильности – в сессии «Бесшовная пересадка: где встречаются такси, СИМ, каршеринг и курьеры».

Кадры – по-прежнему острый вопрос. Как справиться с дефицитом? Новая реальность – новые подходы. Как по-новому их привлекать? Какие инструменты для этого эффективны? Подробнее – в сессии «Кадры, маркетинг и управление: формула успеха для таксопарка и агрегатора».

Среди других мероприятий: межрегиональный диалог: «Федеральный закон и местные правила: как работать с бизнес-сообществом в регионах», сессия «Страхование и безопасность: не параллельно, а вместе».

Важнейшей частью Форума станет выставочная экспозиция, на которой будут представлены продукты и решения лидеров автомобильной промышленности, IT, оборудования и топлива, сферы услуг и финансового сектора для такси и городского транспорта.

Партнер форума – сервис Drivee.

Итогом работы Форума станет Резолюция с инициативами участников мероприятия, которая будет направлена в профильные органы власти.

Партнёрский материал