Прирост в сложном году: Toyota RAV4 и Lexus RX увеличили продажи в России

Автопроизводители подвели итоги прошедшего года: в целом, наш рынок «просел» более, чем на 9%, однако есть модели, которые сумели отличиться ощутимым «плюсом».

Прошлый год выдался для всех непростым: пандемия коронавируса ударила в том числе по автомобильной отрасли, так что «минус» на нашем рынке был неизбежен. Несмотря на это, топовые в РФ марки по-прежнему пользуются устойчивым спросом, к ним относятся в том числе Toyota и Lexus (обе входят в ТОП-15 самых востребованных брендов в стране).



В общей сложности дилеры Тойоты и Лексуса реализовали в России в 2020 году 112 184 новых автомобиля, из них 91 598 экземпляров пришлись на Toyota. Бессменными бестселлерами бренда остаются модели местного производства – кроссовер RAV4 и бизнес-седан Camry (их выпуск налажен на заводе в Санкт-Петербурге). Оба автомобиля в очередной раз вошли в ТОП-15 самых продаваемых моделей на нашем рынке.

На фото: Toyota RAV4

Toyota RAV4 за 2020-ый разошёлся тиражом 36 433 экземпляра, что на 19% больше, чем годом ранее. Такой результат (наивысший за последние пять лет) позволил модели остаться лидером в высококонкурентном сегменте SUV-C. Кстати, среди всех автомобилей в ТОП-25 именно у RAV4 наблюдается самый ощутимый прирост.



На фото: Toyota Camry

Список самых востребованных седанов бизнес-класса по-прежнему возглавляет Toyota Camry: за прошлый год российские дилеры бренда реализовали 27 373 экземпляра. Также лидерами в своих сегментах остались внедорожник Land Cruiser Prado и пикап Hilux – оба автомобиля обновились в прошлом году в соответствии с запросами клиентов. По итогам 2020-го продажи внедорожника составили 11 271 экземпляр, а пикапа – 2580 автомобилей. Ещё 828 единиц пришлись на «посвежевший» минивэн Alphard (+11%).



На фото: Toyota Land Cruiser Prado

Автомобили Lexus в РФ в 2020 году разошлись тиражом 20 586 экземпляров. Этот показатель позволил увеличить долю марки на рынке премиальных автомобилей – теперь она составляет 15,5%, что выше по сравнению с результатом предыдущего года. Драйвером роста для бренда стал кроссовер RX: клиенты купили 10 453 экземпляра, что на 6,1% больше, чем в 2019-ом. Кроме того, этот показатель стал новым рекордом для этой модели.



На фото: Lexus RX

Дилеры Lexus реализовали за прошедший год 787 внедорожников GX, что на 26,7% больше, чем в 2019-ом. Отметим, японская компания сравнительно недавно обновила также и эту модель. Как мы сообщали ранее, у «посвежевшей» модели изменился дизайн экстерьера и был расширен список оборудования.

В прошлом месяце мы сообщали о том, что Toyota занимается разработкой нового кроссовера. В основу этого электрического паркетника ляжет платформа, разработанная совместно с Subaru. Имя будущей новинки пока не раскрывается, известно, что он будет предложен на европейском рынке, но, скорее всего, модель будет глобальной.

