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  • Соперник для Nissan Ariya: Toyota дразнит тизером нового кроссовера

Соперник для Nissan Ariya: Toyota дразнит тизером нового кроссовера

07.12.2020 91 0 0

Toyota разработала новый электрический паркетник на платформе, разработанной совместно с Subaru. Имя будущей модели пока не раскрывается.

 

Сотрудничество Toyota и Subaru началось в 2005 году: тогда Тойота приобрела 9,5% акций компании Fuji Heavy Industries (это бывшее название Субару). Затем этот пакет вырос до 16,83%, а в конце сентября 2019-го появилась информация о том, что Тойота увеличила свою долю до 20%: в итоге ей стала принадлежать пятая часть Субару. Две японские компании совместными усилиями разработали новую платформу e-TNGA: она ляжет в основу шести новинок, одной из них станет кроссовер Toyota, который анонсировали для европейского рынка.

Официальная премьера «зелёного» паркетника Toyota пройдёт в течение нескольких ближайших месяцев. Пока что в компании поделились лишь тизером будущей новинки и он не слишком информативный: виден лишь силуэт автомобиля с довольно высокой «талией», выштамповками на боковинах, большими колёсами и «округлой» кормой.

В компании отметили, что новый кроссовер будет среднеразмерным, ожидается, что по габаритам он окажется сравним с Toyota RAV4. В его основе лежит платформа e-TNGA она является модульной и подходит для машин с передним, задним и полным приводом. Также эта «тележка» предполагает широкий диапазон мощности электродвигателей и ёмкости батарей.

Тизер нового кроссовера Toyota

Информации об имени новой модели Toyota пока нет. Известно, что выпуск «электрокросса» наладят на заводе ZEV, который располагается в Японии: сейчас здесь продолжается подготовка к производству. Официальной информации о том, какие электромоторы получит новый электрический кроссовер Toyota, а также о диапазоне ёмкости его аккумуляторов в компании также не предоставили.

В ходе интервью британскому Autocar глава отдела разработки продуктов в Европе Андреа Карлуччи отметил, что новый кроссовер имеет «очень европейские» дизайн и ДНК. Пока что модель анонсировали для Старого Света, однако, по словам топ-менеджера, «зелёный» паркетник будет глобальным. Ожидается, что его соперниками за внимание покупателей станут не так давно представленные Volkswagen ID.4 (модель показали минувшей осенью) и Nissan Ariya (дебют состоялся этим летом).
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На фото: Volkswagen ID.4

Так как новинку разрабатывали совместно с Subaru, ожидается, что у партнёра будет «близнец». В СМИ появилась информация, что он получит имя Evoltis. Напомним, сейчас Субару уже использует это название: так именуется большой кроссовер Ascent, предназначенный для южноамериканского рынка.

На фото: Nissan Ariya

Как мы отмечали ранее, в относительно ближайшее время платформа e-TNGA станет основой для шести моделей Toyota, созданных в том числе совместно с партнёрами – Suzuki и Daihatsu. В списке новинок числится ещё несколько кроссоверов, а также седан и минивэн. Помимо этого, японская компания в следующем году намерена выпустить полностью электрические версии своих фургонов Proace и Proace City.

Кроме того, компания по-прежнему продолжит развивать направление моделей с различными гибридными установками и водородными топливными элементами. Так, к 2025-му Toyota намерена ежегодно продавать по 5,5 млн электрифицированных автомобилей.

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