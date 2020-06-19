Проблему «узкого места» платной скоростной трассы М-4 «Дон» ликвидируют в середине лета

В России платные дороги находятся под доверительным управлением госкомпании «Автодор». Одна из них – трасса М-4 «Дон», с которой хорошо знакомы жители страны, предпочитающие добираться до черноморских курортов на собственных автомобилях. У этой платной магистрали есть несколько проблемных мест, наиболее загруженным летом является отрезок с 589 по 741 км в районе села Лосево и города Павловска. Его называют «самым узким местом» М-4, в сезон отпусков он собирает многочасовые пробки.

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Как мы сообщали ранее, летом на участке в районе Лосево и Павловска в сутки фиксируется примерно 40 тыс. автомобилей. Тогда как пропускная способность для безопасного движения на этой двухполосной дороге – лишь 14-16 тыс. машин. Обход этих двух населённых пунктов должен решить проблему. На новом участке протяжённостью 85 км насчитывается четыре полосы для движения (по две в каждом направлении), разноуровневые развязки, а также нет перекрёстков со светофорами.

По информации «Автодора», строительство обхода села Лосево и города Павловска находится на финальной стадии. В конце прошлого года сообщалось, что движение до дороге в полном объёме откроют в первом квартале 2020 года. На тот момент единственным нерешённым оставался вопрос по переустройству газопровода. Судя по всему, одобрение проекта заняло больше времени, чем дорожники рассчитывали изначально.



Теперь же, по данным госкомпании, Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение: работы по перекладке магистрального газопровода на участке трассы М-4 «Дон» на обходе Лосево и Павловска уже начались. Как только они будут завершены, строители уложат последние 200 метров асфальта на новом отрезке платной автодороги.

Обход, предназначенный в основном для транзитного транспорта, проходит по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов, вдали от населённых пунктов. Как пояснили в «Автодоре», водители, которые едут по М-4 в направлении черноморских курортов, уже в следующем месяце смогут проезжать по Воронежской области без пробок.



Как мы сообщали ранее, сейчас примерно 70% от общей протяжённости трассы М-4 соответствует нормам скоростной дороги. «Дон» входит в состав международного транспортного коридора «Север-Юг», который включает в себя четыре европейских маршрута (Е115, Е592, Е97 и Е50), он соединяет страны Скандинавии и Балтии с Закавказьем, а также Ближним и Средним Востоком.

Ранее в «Автодоре» сообщали о том, что в текущем году на трассе М-4 будет произведён капитальный ремонт. Работы, в частности, затронут участки в Тульской, Липецкой и Воронежской областях. Их планируется провести по окончанию курортно-дачного сезона, чтобы не создавать автомобилистам массу проблем этим летом.

