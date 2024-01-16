Производство автомобилей в РФ по итогам 2023 года подросло на 16%

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о показателях российского автопрома. По подсчётам ведомства, за прошлый год объём производства в России автомобилей всех сегментов увеличился на 16%. В общей сложности с конвейеров местных заводов сошло более 720 тыс. машин. Также он отметил, что на внутреннем рынке всего было реализовано свыше 1,3 млн новых автомобилей (включая коммерческий транспорт).

Напомним, по итогам предыдущего года был зафиксирован весьма ощутимый спад объёма производства автомобилей в РФ. Так, за 2022-й местные предприятия выпустили в общей сложности около 620 тыс. машин всех сегментов, что на 60% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, по итогам «докризисного» 2021-го с конвейеров российских автозаводов сошло 1,5 млн экземпляров (из них только на «легковушки» пришлось 1,34 млн шт.).



Глава Минпромторга РФ отметил, что часть машин в 2023 году была продана с использованием госпрограмм: на механизмы льготного лизинга и автокредитования было потрачено примерно 16 млрд рублей. Они помогли реализовать в РФ 62 тыс. автомобилей (4,8% от общего количества проданных в стране машин). Действие госпрограмм продлили на текущий год.

Денис Мантуров добавил, что сейчас одной из главных задач является «масштабирование производства автокомпонентов». В конце 2023 года Фонд развития промышленности получил дополнительные 55 млрд рублей, которые предназначены в том числе для локализации комплектующих. Напомним, в прошлом году компания «Итэлма» отчиталась о старте выпуска антиблокировочных тормозных систем (ABS) и электронных систем курсовой устойчивости (ESC/ESP).



Ранее свежим прогнозом по продажам новых автомобилей в РФ в период с 2024 по 2026 годы поделились в Минэкономразвития. В ведомстве ожидают, что в течение следующих трёх лет российский рынок легковых автомобилей ждёт плавный рост: предполагается, что в 2024-м дилеры реализуют в РФ 1,108 млн единиц, в 2025-м показатель составит 1,163 млн экземпляров, а в 2026 году доберётся до отметки в 1,225 млн машин.

Ещё в Минэкономразвития предполагают, что объём импортируемых в РФ автомобилей в ближайшие несколько лет будет ежегодно снижаться (предполагается, что динамика сокращения составит до 20%). При этом в ведомстве считают, что экспорт легковых машин с российской пропиской будет расти: согласно прогнозу, до 6,5 тыс. экземпляров в 2024 году, превысит 10 тыс. единиц в 2025-м, а в 2026-м доберётся до отметки в 12,1 тыс. отправленных за границу машин.



Как стало известно на прошлой неделе, российский рынок новых легковых автомобилей в 2023 году увеличился на 69% до 1 058 708 шт. (по подсчётам агентства «Автостат»). Напомним, в первую десятку наиболее востребованных моделей в РФ вошли: Lada Granta, Haval Jolion, Lada Niva Travel, Lada Vesta, Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Niva Legend, Geely Coolray, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro и Geely Monjaro.