Стартовало производство систем ABS и ESP: выпуск налажен в Костроме

Российский автопром в прошлом году столкнулся с рядом проблем из-за отказа многих иностранных компаний продолжать вести бизнес в стране. В результате местным заводам пришлось уйти в простой на достаточно длительный период, так как выпускать соответствующие требованиям автомобили они не могли. В мае 2022-го законодатели приняли решение смягчить нормы, после этого с конвейеров предприятий РФ начали сходить «упрощённые» машины.

Теперь «докризисная» версия технического регламента в автопроме возвращается: соответствующее решение правительство РФ приняло в начале прошлого месяца. Согласно плану, все требования должны вернуться к предыдущей редакции документа до 1 февраля 2024 года.



Стоит напомнить о том, что в списке «поставленных на паузу» требований к выпуску машин, числится наличие антиблокировочной тормозной системы (ABS) и электронной системы стабилизации (ESP). Однако уже ближе к концу текущего года они снова станут обязательными для новых машин, отправляемых на российский рынок. Ранее, со слов заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, уже стало известно о том, что производство этих систем наладят в РФ.

Теперь ТАСС сообщает о том, что в России стартовал выпуск ABS и ESP для легковых автомобилей: производство соответствующих блоков было запущено в Костроме, на новой линии научно-производственного предприятия «Итэлма». Сообщается, что с этой целью был построен цех с полностью автоматизированной производственной линией.



Как отметил Василий Шпак в ходе церемонии запуска производства, в настоящее время «потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объёма электронных комплектующих». Согласно информации ТАСС, проект производства систем ABS и ESP в Костроме является полностью коммерческим, для его реализации не использовались субсидии и бюджетные средства.

Объём выпуска антиблокировочных тормозных систем и электронных систем стабилизации на этой площадке по первому времени составит около 850 тыс. единиц в год. В дальнейшем в компании планируют увеличить этот годовой показатель до 1,2 млн шт. Сообщается, что в НПП «Итэлма» планируют в полном объёме закрыть спрос российских автопроизводителей.



Отметим, производством систем ABS и ESP в РФ ранее занималось предприятие «Роберт Бош Самара». О том, что этот актив был приобретён ФГУП «НАМИ» (подведомственной Минпромторгу структурой), стало известно в прошлом месяце. Предполагается, что выпуск систем будет налажен на этой производственной площадке в 2024 году, а с 2025-го объёмы выйдут на проектные мощности.