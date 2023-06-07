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  • В Минпромторге РФ заявили, что ABS российской сборки появятся в июле

В Минпромторге РФ заявили, что ABS российской сборки появятся в июле

07.06.2023 116 0 0

В профильном ведомстве рассказали о том, что выпуск антиблокировочных тормозных систем в РФ наладят в Костроме.

Из-за отказа многих иностранных компаний продолжать вести бизнес в стране российский автопром в прошлом году столкнулся с серьёзными проблемами. Многие местные заводы отправили в простой, так как выпускать автомобили, соответствующие требованиям, они на тот момент не могли. В результате законодатели решили смягчить эти требования (это произошло в мае), после чего с конвейеров российских предприятий начали сходить так называемые «упрощённые» машины.

Правительство РФ в начале текущего месяца приняло решение о постепенном возвращении в строй «докризисной» версии технического регламента в автопроме. Предполагается, что все нормы вернутся к предыдущей редакции документа до 1 февраля 2024 года. Напомним, одним из требований к производству машин, которое власти поставили «на паузу», стало наличие антиблокировочной тормозной системы (ABS).

Наличие ABS для выпускаемых в РФ автомобилей снова станет обязательным с 1 декабря текущего года. Как сообщают «РИА Новости», заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак рассказал о том, что на производственной площадке в Костроме в ближайшее время начнётся выпуск антиблокировочных тормозных систем (точная дата старта пока не называется). Представитель ведомства также заявил о том, что российские автопроизводители получат первые поставки серийных ABS уже 1 июля.

По словам Василия Шпака, сейчас в РФ уже налажено производство электронных блоков управления, жгутовой продукции, а также некоторой части датчиков для нужд местного автопрома. Заместитель главы Минпромторга добавил, что в планах есть дальнейшее увеличение доли отечественных электронных компонентов для российской автомобильной промышленности.

Напомним, изначально «упрощённые» автомобили помимо ABS были лишены ещё и подушек безопасности, электронной системы стабилизации ESP, преднатяжителей передних ремней безопасности, полноценного модуля системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС, иммобилайзера, подсказчика переключения передач в бортовом компьютере. Ещё смягчение норм отменило требования к токсичности выхлопов машин: для большинства категорий транспортных средств стал допустим экологический класс «Евро-0» (вместо действовавшего ранее «Евро-5»).

На фото: обновлённое семейство Lada Vesta

Стоит отметить, что новые требования по выпуску автомобилей в РФ стали для производителей допустимыми, а не обязательными. Так что те компании, которые могли выпускать машины, соответствующие «докризисным» нормам, вполне могли сохранить качество своей продукции.

Кстати, наиболее продаваемый автомобиль в стране на сегодняшний день – Lada Granta – вернул себе подушки безопасности в конце августа прошлого года. Производство седанов и лифтбеков налажено на тольяттинском заводе компании «АВТОВАЗ». Отметим, сегодня стала известна цена Lada Granta Drive Active в кузове лифтбек (ранее на рынке присутствовал только «подогретый» седан): рекомендованная розничная стоимость составляет 980 900 рублей.

Россия производство бизнес авто и технологии

 

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