Прощай, «сарай»: Mercedes-Benz может отказаться от выпуска универсалов

Mercedes-Benz является одним из самых востребованных премиальных брендов во всем мире и в Европе, в частности. По итогам «ковидного» 2020-го дилеры реализовали в этом регионе 749 162 новых автомобиля (на 17,4% меньше, чем в предыдущем году). По данным сайта Carsalesbase, в 2021-ом продажи продолжили снижение: за январь-ноябрь (более свежих данных пока нет) клиенты купили на старосветском рынке 593 729 автомобилей, что на 12,2% меньше, чем за первые 11 месяцев 2020-го.



На фото: Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake

На протяжении десятилетий универсалы оставались значительной частью модельной линейки Mercedes-Benz. Однако, по сведениям Automobilewoche, компания «потеряла веру» в этот тип кузова и намерена отказаться от его использования в дальнейшем. В издании отметили, что все «сараи» будут исключены из модельного ряда марки к 2030 году.



В частности, в материале говорится о том, что Mercedes-Benz CLA Shooting Brake покинет линейку немецкого бренда в 2025 году, преемника у него не будет. Последней моделью в семействе которой будет числиться универсал, вероятно, окажется E-Class, но в немецком издании считают, что к 2030 году на рынок уже выйдет новое поколение этого автомобиля, при этом вариантов в типе кузова универсал у него не будет.

Предположительно такое решение (официального подтверждения которому нет) может быть связано с тем, что Mercedes-Benz cтремится оптимизировать свои расходы на разработку моделей из-за внушительных вложений в развитие собственных электромобилей (напомним, у бренда есть своя «зелёная» линейка – EQ).



Сейчас компании приходится инвестировать солидные средства в разработку совершенно новых платформ, которые призваны помочь ей в дальнейшем сохранить своё место на автомобильном рынке. Предполагается, что из-за этого универсалы хотят «оставить на обочине дороги». Издание отмечает, что у клиентов, которые пользуются «сараями» марки сейчас, в будущем будет альтернатива.



В Automobilewoche отметили, что такой альтернативой может стать «приподнятый» седан: такие автомобили якобы будут обладать необходимой практичностью, высокой проходимостью, смогут удачно «прятать» батареи. И вероятно, затрат на их разработку и выпуск у Mercedes-Benz будет меньше. Отметим, если такое решение действительно будет принято, вероятно, часть клиентов пересядет с универсалов на кроссоверы марки.

Любопытно, что другие бренды в сегменте рассматривают универсалы как вполне себе жизнеспособную нишу. Так, Porsche ранее представила Taycan Cross Turismo, у Audi имеется RS6 Avant, а BMW готовится к скорой презентации M3 Touring. Кстати, ранее Kolesa.ru публиковал рендер будущей «пятидверки» баварской марки.

