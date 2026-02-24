Прощай, Lanzador EV: Lamborghini отказалась от электромобилей из-за почти нулевого интереса

Бизнес ×
24.02.2026 367 0 0
Итальянский производитель спорткаров решил сосредоточиться на моделях с подключаемыми гибридными установками с двигателями V8 и V12.

Марка Lamborghini, входящая в состав концерна Volkswagen, ранее пыталась следовать актуальным тенденциям, следствием чего стала разработка первого в истории бренда серийного электромобиля. Изначально предполагалось, что такая новинка появится в 2028 году, затем срок перенесли на 2029-й или позже. Теперь, судя по всему, итальянская компания и вовсе решила отказаться от проекта по выпуску своей первой «электрички».

На фото: концепт Lamborghini Lanzador

Напомним, предполагалось, что в основу первого электромобиля Lamborghini ляжет концепт Lanzador, представленный в августе 2023 года. Шоу-кар представлял собой трёхдверное кросс-купе, салон которого был рассчитан на четырёх седоков. Изначально предполагалось, что «начинка» у него будет полностью электрической, причём по слухам, совокупная максимальная мощность системы этой новинки могла бы быть равна 2000 л.с.; ещё серийной модели прочили 980-вольтовую архитектуру.

Позже, в октябре 2025 года, руководство марки уже выражало опасения касательно целесообразности выпуска полностью «зелёного» спорткара Lamborghini. Также появились предположения о том, что компания может всё-таки выпустить серийный Lanzador, но с двигателем внутреннего сгорания, хотя в этом случае понадобится серьёзная переработка этого проекта.

Теперь издание The Sunday Times со ссылкой на генерального директора Lamborghini Стефана Винкельманна сообщает о том, что полностью электрического Lanzador не будет в линейке марки. Глава бренда отметил, что электромобили рискуют превратиться в «дорогое хобби» для компании, и добавил, что интерес клиентов Ламборгини к электрическим моделям «близок к нулю».

На фото: салон концепта Lamborghini Lanzador

Стефан Винкельманн заявил о том, что на данный момент двигатели внутреннего сгорания по-прежнему широко используются, так что их производство будет продолжаться «как можно дольше». Компания не готова отказаться ни от V8, ни от V12. Ожидается, что в дальнейшем эти мощные моторы будут входить в состав гибридных силовых установок.

По данным издания, решение о сворачивании проекта по выпуску первой серийной «электрички» Lamborghini было принято за закрытыми дверями в конце 2025 года: оно стало результатом продолжительных переговоров с клиентами и дилерами, а также тщательного анализа рынка. Теперь итальянский производитель намерен сосредоточиться на подключаемых гибридах, так как, по словам Стефана Винкельманна, они «предлагают лучшее из обоих миров».

Пока что глава Lamborghini рассказал лишь о том, что вместо электрического Lanzador линейку марки пополнит модель с PHEV-установкой (но не ясно, получит ли она тот же формат и прежнее имя). В итоге к 2030 году весь модельный ряд бренда будет иметь версии с plug-in гибридными системами. Кстати, от чисто «зелёного» кроссовера Urus компания ранее тоже отказалась.

кроссовер спортивные авто авторынок электромобиль гибридные авто бизнес Lamborghini Lamborghini Lanzador
