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Просроченные штрафы ГИБДД разрешили списывать с водителей автоматически

20.06.2022 117 0 0

Сегодня вступили в силу поправки, которые касаются деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП), они отразятся на части автовладельцев.

 

Новый федеральный закон №417, вступивший в силу, включает в себя поправки в закон «Об исполнительном производстве», в Гражданский кодекс, а также в некоторые другие документы. Эти изменения были подготовлены в Министерстве юстиции в рамках «цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов». Госдума РФ одобрила пакет поправок ещё в 2021 году.

Согласно новым нормам, теперь ФССП имеет право возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме (без участия пристава), для этого создана специальная информационная система. На оплату штрафов за нарушения ПДД автовладельцам даётся 60 дней: по окончанию этого срока информационные системы ГИБДД и ФССП обмениваются сведениями о водителях, а после формируется автоматический запрос в ГИС ГМП (Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах).

Если данные об оплате штрафа в течение трёх дней в системе не появятся, автоматически будет инициировано исполнительное производство. Сейчас примерно треть исполнительных производств, которые ведут судебные приставы, приходится на материалы от ГИБДД: по состоянию на 1 июня текущего года их насчитывается 9,9 млн.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник, пока что у ФССП только появилась возможность применения новой схемы. При этом заработает она позже: так как обсуждение порядка информационного взаимодействия между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП затянулось. Пока что не ясно, когда именно новая система заработает в полную силу.

Новые правила дали приставам возможность быстрее получать сведения о неплательщиках штрафов ГИБДД. Так, у ФССП есть право запрашивать у операторов связи номера телефонов должников: компании обязаны предоставить эту информацию в течение суток с момента поступления запроса. Ещё вступившие в силу нормы позволили снимать в автоматическом режиме запрет на выезд за границу должников, избавившихся от штрафов (теперь тоже через информационную систему ФССП, а не по решению пристава). Предполагается, что это позволит ускорить процедуру снятия запрета.

Ранее взыскатели направляли в ФССП документы, в которых были только ФИО и дата рождения нарушителя. Случалось, что из-за этого в списках должников по ошибке оказывались однофамильцы. В соответствии с новыми правилами, Федеральной службы судебных приставов не будет возбуждать дела, если в отправленных материалах отсутствует идентификатор – в списке паспорт, СНИЛС или ИНН.

Для тех, кого поймали на серьёзном нарушении ПДД, к тому же не раз и без прав, предлагают сделать наказание более суровым. Помимо повышенных штрафов, законодатели предложили ввести такую норму как конфискация автомобилей. Эти поправки в первом чтении одобрили в Госдуме РФ. В случае если документ примут окончательно, решение о наказании таких водителей будет принимать суд.

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