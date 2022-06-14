У водителей без прав хотят отбирать автомобили: депутаты одобрили

Пока что законопроект об ужесточении наказания для водителей, севших за руль при том, что они были лишены прав, принят Госдумой РФ в первом чтении.

Поправки, которые касаются автомобилистов, серьёзно нарушивших правила дорожного движения, были приняты в конце 2021 года. Они предполагают, что лихачам, которые ранее были лишены прав за грубое игнорирование ПДД, придётся либо выплачивать внушительного размера штраф, либо они получат реальный срок лишения свободы (такая мера предусмотрена в случае рецидива). В списке серьёзных нарушений числятся превышение лимита скорости на 60 км/ч или более, выезд на встречную полосу движения и другие. Норма, вступившая в силу в начале этого года, предполагает, что решение о наказании таких водителей должен принимать суд.



Однако на этом законодатели решили не останавливаться. Так, Госдума РФ сегодня, 14 июня, одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность и конфискацию автомобиля для тех, кто позволяет себе регулярно садиться за руль, будучи лишённым прав за серьёзное нарушение ПДД. Наказание коснётся, к примеру, тех, кого поймают без прав и в нетрезвом состоянии. Автором этого законопроекта является вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Новый проект предусматривает введение увеличенного до 100 тыс. рублей штрафа за повторное управление автомобилем без прав (нынешнее наказание – взыскание в размере 30 тыс. рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов). Кроме того, он предполагает уголовную ответственность для тех граждан, которые ранее были лишены водительских прав и при этом дважды получали административное наказание за езду без удостоверения.



Для таких случаев могут ввести большой «уголовный» штраф – в размере 150 тыс. – 250 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо принудительные работы или же лишение свободы на срок до одного года. При этом если у человека уже есть эта судимость, но его снова ловят за рулём без прав, размер взыскания предлагают повысить до 200 тыс. – 300 тыс. рублей, а срок лишения свободы – увеличить до двух лет.

Ещё один пункт касается конфискации автомобилей: в случае окончательного одобрения законопроекта такое наказание грозит собственникам машин, которых привлекли к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, превышение скоростного ограничения на 60 км/ч и более, а также тем, кого ранее неоднократно ловили на езде без прав.



Ранее сообщалось, что инициатива вице-спикера нижней палаты парламента получила поддержку правительства РФ, Верховного суда, Генпрокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов. Теперь документ должен пройти второе (основное) и третье (заключительное) чтения в Госдуме.

Напомним, водительские права и полисы ОСАГО планируют перевести в QR-коды. Ранее в качестве эксперимента в такой формат перевели свидетельство о регистрации ТС: его можно предъявлять с помощью мобильного приложения на смартфоне. Правда, оригинал документа по-прежнему нужно возить с собой и предъявлять по требованию сотрудника ГИБДД.

