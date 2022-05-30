Набор QR-кодов вместо документов: права и страховку хотят перевести в цифровой формат

Переход на электронные водительские документы начался в РФ ещё в 2016 году: тогда были проданы первые электронные полисы ОСАГО, в течение последних лет доля цифровых страховок становилась всё больше. Такой документ можно загружать на свой смартфон и предъявлять для проверки сотруднику ГИБДД непосредственно с экрана. Кроме того, несколько лет назад страна перешла на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), хотя и тот и другой документ по-прежнему используется и в бумажном варианте.



О том, что планируется дальнейший переход на электронные документы водителей, начальник ГИБДД Михаил Черников сообщал ещё в 2018 году. Первые шаги в этом направлении были сделаны только осенью 2021 года. Тогда стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало мобильное приложение «Госуслуги.Авто»: в качестве эксперимента автовладельцы могли с его помощью предъявлять инспекторам СТС для проверки в виде QR-кода. Правда, при этом оригинал свидетельства по-прежнему требовалось возить с собой.



Эксперимент собирались завершить в начале декабря прошлого года, однако он был признан успешным, теперь приложение продолжает работать на бессрочной основе. С его помощью можно также записаться на регистрацию ТС, замену прав и проверять наличие неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, а также оплачивать их и обжаловать, в случае, если они некорректные. Кстати, в дальнейшем для дорожных камер выпустят новый и на этот раз обязательный ГОСТ, который в теории должен избавить автовладельцев от ошибочных «писем счастья».

Теперь в Минцифры и МВД анонсировали расширение функционала сервиса. Сейчас идёт работа по внедрению в это мобильное приложение QR-кодов, в которых будут «зашифрована» информация о водительском удостоверении, а также полисе ОСАГО. Пока что не ясно, когда именно у автовладельцев появится возможность использовать новые функции: в Минцифры в качестве определения сроков ограничились расплывчатым «в планах».



Пока что ведомства совместными усилиями проектируют сервис и анализируют нормативные правовые акты: для того, чтобы разрешить водителям не возить с собой ряд документов, понадобятся изменения в нынешних законах. Сейчас обязательный комплект документов, включая СТС, должен быть у водителя с собой. Штраф за отсутствие оригинала свидетельства о регистрации на сегодняшний день составляет 500 рублей.

Ранее стало известно о том, что некоторым водителям решили автоматически продлить срок действия прав на три года: речь идёт о тех, чьи удостоверения заканчиваются в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 года. Инициатива была разработана в Министерстве экономического развития, она практически сразу же получила поддержку в правительстве РФ. Стоит отметить, что норма распространяется только на национальные водительские удостоверения, причём «работает» это правило исключительно на территории РФ.

