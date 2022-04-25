Подробности о том, кому продлят срок действия прав, а кому нет

Под условия попадают водители в РФ, срок действия удостоверений которых истекает в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 года.

Главным документом автомобилистов в РФ по-прежнему остаются права. На сегодняшний день срок действия водительских удостоверений ограничен десятилетием: по истечению указанного срока автомобилистам нужно записываться в ГИБДД на замену прав. Водителям не нужно сдавать никаких экзаменов (ни теоретических, ни практических): всё, что требуется, это заплатить госпошлину за пластиковую карточку и получить свежую медсправку, которая подтвердит, что у водителя нет медицинских противопоказаний к управлению ТС.



Пару недель назад стало известно о том, что некоторым водителям автоматически продлят срок действия прав на три года: речь идёт о тех, чьи удостоверения заканчиваются в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 года. Инициативу разработали в Министерстве экономического развития, она практически сразу же получила поддержку в правительстве РФ.

Сегодня появились подробности об этом уже одобренном предложении. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. В частности, сообщается, что автоматическое продление срока действия прав распространяется только на национальные водительские удостоверения, кроме того, правило «работает» исключительно на территории РФ.



Как уточнили в ведомстве, если водителю (из списка тех, кто попадает под условия автоматического продления срока действия прав) нужна возможность управлять транспортным средством за границей, то ему всё-таки придётся поменять водительское удостоверение.

Есть и другие условия, при которых получение новых прав останется обязательным. В этом перечне обозначены ситуации, когда действующее удостоверение было утрачено или повреждено, когда изменились данные автомобилиста, а также случаи, если у водителя появились медицинские ограничения к управлению транспортом. В ведомстве отметили, что в перечисленных случаях записаться на выдачу прав можно через госуслуги, МФЦ или же обратиться напрямую в подразделение ГИБДД.



Стоит отметить, что автоматическое продление срока действия прав касается примерно пяти миллионов удостоверений. Отметим, новая норма рассчитана не только на водителей, задействованных в логистике, но и на всех «обычных» автомобилистов, чьи права заканчиваются в указанный период. При этом у всех желающих остаётся возможность поменять права в указанный срок, даже если правило на них распространяется.

Напомним, ранее предполагалось, что права станут электронными. Ещё в 2019 году сообщалось о разработках заинтересованных ведомств в этом направлении. Первым «водительским» документом, перешедшим в цифровой формат стали полисы ОСАГО, затем к ним присоединились электронные ПТС, кроме того, было создано специальное приложение, куда можно было загрузить СТС (правда, оригинал по-прежнему нужно возить с собой). До водительских удостоверений дело пока так и не дошло.

