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  • Не спешите в ГИБДД: срок действия водительских прав планируют продлить

Не спешите в ГИБДД: срок действия водительских прав планируют продлить

11.04.2022 432 0 0

В случае одобрения, инициатива коснётся тех автомобилистов, срок действия удостоверений которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го.

 

Срок действия водительских прав в РФ ограничен десятью годами: по истечению десятилетия удостоверение надо обновлять. При этом автомобилистам не нужно сдавать никаких экзаменов (ни теоретических, ни практических): всё, что требуется, это заплатить госпошлину за пластиковый документ и получить свежую медсправку, которая подтвердит, что у водителя нет медицинских противопоказаний к управлению ТС.

Однако правило «возраста» прав, возможно, будет распространяться не на всех. Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на Министерство экономического развития РФ, срок действия водительских удостоверений, которые станут недействительны в 2022-2023 годах, хотят продлить на три года. Если точнее, речь идёт о периоде с 1 января текущего года по 31 декабря следующего.

Сообщается, что с предложением продлить действие водительских удостоверений на следующие три года выступили в ГИБДД. Предполагается, что эта инициатива будет реализована в рамках такой меры, как «продление лицензий автоматом». Как отметили в Минэке, она направлена на сокращение количества времени, которые людям приходится тратить «на общение с государством, оформление бумаг».

В ведомстве дали пояснение инициативе: «водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав и прохождение медицинской комиссии. Это позволит не отвлекать их от цепочек логистики». При этом, судя по документу, срок действия будет продлён у всех удостоверений, попадающих под условия, а не только у тех водителей, работа которых связана с логистикой.

Проект постановления правительства, которое утвердит соответствующие изменения, уже разработан, правда, когда именно поправки вступят в силу, пока не сообщается. Отметим, на сегодняшний день действуют правила, согласно которым садиться за руль можно только при наличии действующих водительских прав. Согласно части 1 статьи 12.7 КоАП, нарушителям грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Напомним, права нужно менять не только по истечении десяти лет, но и в случае изменения личных данных (к примеру, при изменении фамилии). Также раньше придётся обратиться в ГИБДД тем, кто своё удостоверение потерял или испортил. Ещё замена документа может оказаться нужна в случае, если у водителя будут выявлены новые медицинские показания, которые ограничивают управление автомобилем.

Ранее стало известно о резонансном законопроекте МВД, который призван ужесточить контроль за состоянием здоровья автомобилистов в РФ. Предполагалось, что будет создана специальная информационная платформа для сбора всех водительских медсправок в электронном виде. Кроме того, документ предполагал, что государственные и частные медицинские организации будут обязаны передавать сведения о пациентах в эту новую систему. Тогда ГИБДД, в случае необходимости, смогла бы приостанавливать действие водительских прав без суда. Однако против этого законопроекта осенью прошлого года выступили в Минэкономики.

документы Россия авто и общество ГИБДД законы

 

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