Споры насчёт водителей: ГИБДД и Минздрав хотят лишать прав без суда

В Министерстве внутренних дел подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения». Первая версия этого документа была представлена ещё в 2019 году, а его вторая редакция появилась летом 2021-го. С помощью предлагаемых изменений ведомство намерено ужесточить контроль за состоянием здоровья автомобилистов в России.



Согласно законопроекту, необходимо создать и запустить специальную информационную платформу, в которой будут собраны все водительские медсправки в электронном виде. Предполагается, что это поможет эффективно бороться с поддельными справками, а также позволит гражданам не предъявлять соответствующий документ в ГИБДД. Кроме того, в изменениях прописано, что государственные и частные медицинские организации будут обязаны передавать сведения о пациентах в новую систему.

Поправки уточняют, что в случае одобрения ГИБДД сможет без суда приостанавливать действие водительских прав в случае получения из медучреждений сведений о найденных у гражданина противопоказаниях к управлению транспортными средствами. Против законопроекта выступили в Минэкономики.



Ведомство, в частности, недовольно нормой, согласно которой любая клиника, выявившая у гражданина во время медосмотра или при оказании медпомощи заболевание, являющееся противопоказанием для вождения, должна сформировать электронное «сообщение» и передать информацию МВД. После этого действие водительских прав гражданина приостанавливается: ему придётся пройти внеочередное медосвидетельствование, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Как уточняют в Минэкономики, в РФ по-прежнему действует закон «Об основах охраны здоровья», согласно которому подобные «сообщения» не могут быть основанием для приостановления действия прав, так как «наступление юридически значимых последствий» возможно исключительно после полноценного медицинского освидетельствования.



Кроме того, в ведомстве отметили, что медработники не знают, есть ли водительские права у пациентов, пришедших на осмотр. Так что в итоге клиники будут вынуждены формировать такие «сообщения» и направлять их в реестр, по сути, для всех пациентов (при выявлении противопоказаний). Выступающие против инициативы отметили, что механизм выявления случаев серьёзных заболеваний непосредственно у водителей в документе не определён. Это может привести к «избыточной административной нагрузке» и в отношении медучреждений, и МВД.

По словам нарколога Александра Ковтуна, на которого ссылается «Коммерсант», аргументация Минэкономики является «разумной». Он пояснил, что сегодня остановить действие водительских удостоверений можно только через суд по обращению прокуратуры, так что поправки – это попытка ГИБДД обойти эту норму и ввести досудебный порядок лишения прав.



Если за здоровьем автомобилистов в ГИБДД хотят следить тщательнее, то техническое состояние машин в МВД, наоборот, планируют контролировать не столь тщательно. Так, ранее ведомство выступило за отмену обязательного техосмотра для машин, принадлежащих физлицам. Документ сейчас находится на рассмотрении.

