Конфискация автомобилей: в РФ обсудят ужесточение наказания за нарушения ПДД

В конце 2021 года были одобрены поправки, которые касаются автомобилистов, пойманных на серьёзном нарушении правил дорожного движения. Согласно им, лихачам, которые ранее были лишены прав за грубое игнорирование ПДД, придётся либо выплачивать солидный штраф, либо они получат реальный срок лишения свободы (в случае рецидива). Речь идёт о таких нарушениях как превышение скорости на 60 км/ч или более, выезд на встречную полосу движения и т.д. Согласно закону, решение о наказании таких водителей должен принимать суд. Эти поправки вступили в силу в начале года.



Теперь законодатели в очередной раз решили обратить внимание на водителей-нарушителей. На этот раз предлагается ужесточить наказание для тех автомобилистов, которых уличат в неоднократном нарушении ПДД: речь идёт о так называемом «опасном вождении». Стоит напомнить, что этот термин появился в Правилах дорожного движения ещё в 2016 году. Предполагалось, что он позволит бороться с водителями, предпочитающими резкие перестроения на дороге, внезапное торможение перед другой машиной и другие агрессивные маневры.

Сейчас законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для «опасных водителей», уже внесён в Госдуму РФ для рассмотрения. По словам депутата Ирины Яровой, в документе есть пункт об увеличении размера штрафа до 50 тыс. – 100 тыс. рублей для водителей, которые позволяют себе сесть за руль после лишения прав. Отметим, на сегодняшний день нарушителей наказывают взысканием в размере 30 тыс. рублей, или же административным арестом на срок до 15 суток, или обязательными работами на срок от 100 до 200 часов.



Для «тяжёлых случаев» уже сейчас предусмотрена уголовная ответственность (в соответствии со статьями 264.1 и 264.2 Уголовного кодекса РФ), предполагается лишение свободы на срок до двух лет. Теперь предлагается расширить список наказаний для водителей-нарушителей и включить пункт о конфискации автомобилей лихачей.

Согласно документу, отправленному на рассмотрение в Госдуму, конфискация машин будет применяться в тех случаях, когда автомобилист в третий раз (или чаще) создает опасность на дороге, при этом будучи лишённым водительских прав. Также это наказание грозит тем, кто третий раз за год выезжает на встречную полосу, превышает скорость (более чем на 60 км/ч к установленному на участке лимиту). Кроме того, конфискация коснётся тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии и ранее уже был наказан за аналогичное нарушение.



Как сообщает autonews.ru, этот законопроект уже нашёл поддержку у правительства, Верховного суда, Генпрокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов.

Тем временем, штрафа за опасное вождение в российских нормах пока ещё нет (что, впрочем, не мешает сотрудникам ГИБДД наказывать водителей за разные нарушения в рамках опасных маневров на дороге, к примеру, резких перестроений). Предполагается, что пункт о взыскании за это нарушение появится в новой редакции КоАП, которая всё ещё находится в разработке. Вероятно, сумма штрафа за опасное вождение составит 3 тыс. рублей.

