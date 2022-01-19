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  • Спор продолжается: за опасное вождение хотят штрафовать на 3000 рублей или лишать прав

Спор продолжается: за опасное вождение хотят штрафовать на 3000 рублей или лишать прав

19.01.2022 85 0 0

Термин, включённый в текст российских Правил дорожного движения ещё в 2016 году, планируют пересмотреть.

 

Поправки, касающиеся автомобилистов, были приняты в конце 2021 года: согласно им, водителям-лихачам, ранее лишённым прав за серьёзное нарушение ПДД, теперь «светит» или солидный штраф, или реальный срок лишения свободы в случае рецидива. Речь идёт о превышении скорости на 60 км/ч (или более), а также о выезде на встречную полосу движения. Решение о наказании должен принимать суд. Соответствующие поправки уже вступили в силу.

После принятия этих поправок была создана рабочая группа Госдумы, которую возглавила вице-спикер Ирина Яровая (из партии «Единая Россия»). Как сообщает «Коммерсант», недавно на заседании этой рабочей группы обсуждалось ужесточение ответственности для нарушителей ПДД, на встречу были приглашены в том числе представители МВД, Минюста и иных органов власти. Перед ними стоит задача по введению наказания за опасное вождение.

Напомним, термин «опасное вождение» появился в ПДД ещё в 2016 году, предполагалось, что он позволит бороться с водителями, предпочитающими резкие перестроения на дороге, внезапное торможение перед другой машиной и другие агрессивные маневры. Поправки к КоАП, касающиеся наказания за опасное вождение, прошли первое чтение ещё в 2017 году, но дальше не продвинулись.

В 2021 году в МВД и Минюсте решили включить в проект нового КоАП (документ разрабатывается уже не первый год) наказание за опасное вождение – штраф в размере 3 тыс. рублей. При этом в ГИБДД настаивают на введении также усиленных санкций для нарушителей, в том числе на лишении их прав (к примеру, за повторное опасное вождение). Во втором случае наказание должен назначать суд, считает депутат Ярослав Нилов (из фракции ЛДПР).

Депутаты считают, что термин «опасное вождение» необходимо пересмотреть, потому что он получился слишком сложным для водителей и инспекторов. В ГИБДД же настаивают на том, что кардинальных поправок вносить в это понятие, уже нашедшее место в ПДД, не нужно. По словам замглавы ГИБДД Владимира Кузина, выявлять опасное вождение с помощью камер не получится, так что нарушителей будут выявлять инспекторы «в ходе надзора за движением».

Однако с этим не согласен заместитель начальника дептранса Москвы Андрей Корнеев, который считает, что современные дорожные камеры способны фиксировать это нарушение на видео. А значит, в итоге автомобилистам можно будет рассылать на основе этих материалов «письма счастья».

Также в ходе встречи Ирина Яровая предложила ужесточить наказание для тех граждан, которые садятся за руль в состоянии опьянения и при этом, если они ранее были лишены прав. Вице-спикер считает, что их нужно наказывать лишением свободы (в соответствии с последними поправками к Уголовному кодексу РФ). В свою очередь Владимир Кузин настаивает на таком наказании как конфискация транспортных средств для таких нарушителей ПДД. Предполагается, что впоследствии это обсуждение «выльется» в новый законопроект.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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