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В России всё-таки могут ввести наказание за опасное вождение

29.10.2021 32 0 0

Норму, которая позволит наказывать лихачей, хотят вписать в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

 

Уже не первый год в России продолжается разработка новой редакции КоАП, причём изменения обещают затронуть и так называемую «водительскую» главу. Занимается подготовкой проекта Министерство юстиции. Напомним, о первом варианте документа стало известно ещё в начале 2020 года. С тех пор документ меняли несколько раз. Пока что полную информацию о проекте в ведомстве не предоставляют.

В первом варианте документа содержались в том числе довольно радикальные меры. К примеру, инициаторы выступали за увеличение сразу в шесть раз минимального штрафа за превышение скоростного лимита на 20-40 км/ч: с нынешних 500 рублей – до 3 тыс. рублей. Однако это резонансное предложение было серьёзно раскритиковано, так что законодатели решили от него в итоге отказаться.

Как сообщает «Коммерсант», в новой редакции КоАП может появиться наказание за так называемое «опасное вождение». Возможно, кто-то о нём уже успел подзабыть. Несколько лет назад власти решили придумать способ строже наказывать лихачей, которые нередко провоцируют аварийно-опасные ситуации. Для этого был придуман термин «опасное вождение»: его ввели в Правила дорожного движения в июле 2016 года.

На данный момент наказания за агрессивную езду не предусмотрено, но есть штрафы за отдельные нарушения ПДД, включенные в термин. К таким опасным маневрам относятся: подрезание, перестроение при интенсивном движении и занятых полосах, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое беспричинное торможение, препятствование обгону.

Теперь, спустя пять лет, в КоАП решили ввести наказание за опасное вождение. Как пояснили в издании, в проекте новой редакции кодекса предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей за непропуск транспортного средства, у которого преимущество, либо за перестроение при интенсивном движении. Напомним, ранее предполагалось, что сумма взыскания будет равна 5 тыс. рублей.

Ранее стало известно ещё об одном нововведении в КоАП РФ: Минюст включил в проект новой редакции кодекса положение о лишении автомобилистов прав за систематическое грубое нарушение ПДД. Срок лишения будет варьироваться от одного года до полутора лет. В ведомстве пояснили, что соответствующая инициатива призвана «повысить уровень безопасности на дорогах».

В документе прописана схема работы предполагаемой новой нормы: в случае если водитель в течение одного года успел три раза грубо нарушить действующие правила дорожного движения, он будет лишён права управления ТС на указанный выше срок. К списку таких нарушений ПДД отнесли выезд на встречную полосу, превышение скоростного лимита на 60 км/ч и более, проезд на красный сигнал светофора и т.д. Водителю не обязательно трижды проигнорировать одну и ту же норму: прав будут лишать и тех, кто соберёт комплект из разных нарушений. Отметим, при этом не будут учитываться случаи, зафиксированные камерами.

Ещё в ведомстве решили ужесточить ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии (речь идёт о случаях первого нарушения). Таких автомобилистов хотят лишать прав не на два, а на три года. Кроме того, предусмотрена более суровая санкция в случае, если в момент нарушения в салоне автомобиля находились дети в возрасте до 16 лет: размер штрафа предлагается увеличить с 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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