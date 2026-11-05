Proton S70 на базе Geely Emgrand получил более агрессивный облик и новый салон

Седан Proton S70 выпускают в Малайзии с 2023 года. Как и многие другие актуальные модели бренда, четырехдверка сделана на базе Geely, ведь малазийская компания находится под контролем «поднебесного» холдинга. Донором для S70 стал Geely Emgrand предыдущего, четвертого по китайским меркам поколения. В начале этого года седан Proton модернизировали, тогда ему достался новый турбомотор и кое-что еще по мелочи. В сентябре была расширена линейка комплектаций: добавились версии с атмосферником. Так вот теперь анонсирован вновь доработанный Proton S70, и на этот раз обновок куда больше. Такой седан получил к названию приставку RS. Отметим также, что сама компания называет четырехдверку именно обновленной, а не еще одной модификацией. При этом местные профильные СМИ все же полагают, что прежние версии останутся в строю.

Proton S70 RS 2027 модельного года 1 / 3 Proton S70 RS 2027 модельного года 2 / 3 Proton S70 RS 2027 модельного года 3 / 3

Как бы то ни было, от Proton S70 предыдущего модельного года седан Proton S70 RS отличается более агрессивным дизайном экстерьера. Модель обрела новую радиаторную решетку – она крупнее, чем у дореформенной четырехдверки, плюс на ней красуются хромированные горизонтальные «штрихи». Еще заменили бамперы. А на корме появились разнесенные по бокам сдвоенные патрубки выпускной системы.

Proton S70 RS 2027 модельного года

У седана на фирменных картинках также черные корпуса наружных зеркал, аналогичного цвета ручки дверей и спойлер на крышке багажника, красные акценты спереди и на боковинах, красные же тормозные суппорты. Впрочем, не исключено, что этот набор имеет только топовая комплектация, которая, видимо, придет на смену нынешнему «оспортивленному» варианту Proton S70 Flagship X.

Proton S70 RS 2027 модельного года 1 / 5 Proton S70 RS 2027 модельного года 2 / 5 Proton S70 RS 2027 модельного года 3 / 5 Proton S70 RS 2027 модельного года 4 / 5 Proton S70 RS 2027 модельного года 5 / 5

Интерьер перекроили. Тут новые передняя панель и центральный тоннель. Приборный экран лишился козырька, планшет мультимедийной системы стал больше (диагональ экрана пока не озвучена, предшественник в «простых» комплектациях имеет 8-дюймовых дисплей, в дорогих – тачскрин на 12,3 дюйма). Привычного селектора коробки у Proton S70 RS нет, вместо него – подрулевой рычажок.

Proton S70 предыдущего модельного года 1 / 4 Proton S70 предыдущего модельного года 2 / 4 Proton S70 предыдущего модельного года 3 / 4 Proton S70 предыдущего модельного года 4 / 4

Для седана с новым дизайном пока заявлен один мотор. Это та самая бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 181 л.с., которую S70 обрел в начале года. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Мощность четырехцилиндрового атмосферника 1.5, доступного для седана предыдущего модельного года, составляет 120 л.с., этот двигатель работает в паре с вариатором.

Полноценную презентацию Proton S70 RS проведут в ближайшее время.