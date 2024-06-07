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  • Провальный кросс-лифтбек Ford Evos превратился в Mondeo, получил новую начинку и подешевел

Провальный кросс-лифтбек Ford Evos превратился в Mondeo, получил новую начинку и подешевел

07.06.2024 185 0 0

Пятидверка теперь предложена в виде гибрида. Количество комплектаций сократили до двух, зато и цены стали ниже.

На прошлой неделе Kolesa.ru сообщал о том, что совместное предприятие Changan Ford переименует кросс-лифтбек Ford Evos в Mondeo Sport. Теперь же в Китае провели официальную презентацию, кроме того, были объявлены предварительные цены.

Напомним, пятидверка Evos дебютировала в 2021 году, она разработана специально для Поднебесной, причем изначально считалось, что модель придет на смену Mondeo. Однако Ford Mondeo в локальной гамме все-таки сохранили: седан нового поколения представили в 2022-м, его собирает то же СП. А вот лифтбек на рынке провалился: на протяжении 2022-2024 гг. ежемесячные продажи всего пару раз пробивали отметку в 800 единиц. Решение же превратить Evos в разновидность Mondeo оказалось вполне логичным, ведь они состоят в близком родстве.

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Дизайн лифтбека менять не стали, разве что на багажной двери теперь красуется надпись Mondeo. Длина пятидверки равна 4920 мм против 4935 мм у седана, колесная база едина для обеих модификаций – 2945 мм. Главная фишка в салоне – гигантское табло.

Если Evos представляет собой «традиционную» модель с единственной бензиновой турбочетверкой 2.0 EcoBoost (238 л.с.), то Mondeo Sport – это гибрид. В состав установки вошли двухлитровый турбомотор и электродвигатель, совокупная отдача – 309 л.с. У Mondeo-седана гибридная версия появилась в прошлом году, и у нее другая техника: установка базируется на турбомоторе 1.5, суммарная мощность составляет 208 л.с. Чисто бензиновую четырехдверку можно купить с 1.5T (190 л.с.) или 2.0T (254 л.с.).

Кросс-лифтбек Ford Mondeo Sport предложен лишь в двух комплектациях (у Evos четыре варианта исполнения), включая «оспортивленную» ST-Line (она-то и запечатлена на всех фирменных фото). Помимо упомянутого выше табло в списке оборудования заявлены панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, подогрев и вентиляция кресел, адаптивный круиз-контроль.

Кросс-лифтбек Ford Mondeo Sport вместе с седаном Ford Mondeo
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Кросс-лифтбек Ford Mondeo Sport вместе с седаном Ford Mondeo
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Кросс-лифтбек Ford Mondeo Sport вместе с седаном Ford Mondeo
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Предварительная цена стандартного Mondeo Sport – 209 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,6 млн рублей. Лифтбек с обвесом ST-Line стоит 229 800 юаней (около 2,8 млн рублей). Ford Evos пока присутствует в продаже, и он дороже: без учета акций эта пятидверка обойдется в 225 800 – 259 800 юаней (2,7 млн – 3,2 млн рублей). Ну а седан Ford Mondeo сейчас стоит от 149 800 юаней (1,8 млн рублей).

Между тем четырехдверка не является китайским эксклюзивом – ее также продают в странах Ближнего Востока, но под именем Taurus. Пока нет данных о том, планируют ли и Ford Taurus превратить в отдельное семейство.

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