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Новый седан Ford Taurus оказался беднее и слабее исходного Mondeo

28.06.2022 117 0 0

Клону последнего Мондео не досталось супертабло с расширенным функционалом. Что же касается мотора, то не все так грустно: во-первых, мощность урезали ненамного, а во-вторых, максимальный крутящий момент, напротив, стал выше.

 

Эту «четырехдверку» компания Ford анонсировала еще в апреле, однако полноценная презентация состоялась лишь недавно. Напомним, автомобиль предназначен для Ближнего Востока, там его позиционируют в качестве Taurus нового поколения. Но на деле перед нами свежий китайский Mondeo, хотя и со своими особенностями. Производство обеих моделей налажено в КНР же, на заводе СП Форда и Changan. К слову, предыдущий Taurus на ближневосточный рынок тоже поставляли из Поднебесной, тот седан создан на платформе прежнего Mondeo, тогда как «истинный» американский Taurus, чей выпуск в Штатах свернули три года назад, был построен на «тележке» D3.

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Снаружи «арабская» модель отличается от «китайца» лишь шильдиками да мелким декором, в целом же облик «четырехдверок» выполнен в стиле родственного кросс-лифтбека Ford Evos (тоже заявлен в качестве модели только для Китая). Особенности дизайна экстерьера – двухэтажная головная оптика, выдвижные ручки дверей и задние фонари с «мотивами» Мустанга (диодные вертикальные секции). Но при этом Taurus почему-то чуть компактнее предназначенного для Китая седана: длина равна 4927 мм (на 8 мм меньше, чем у Mondeo), высота – 1498 мм (-2 мм по сравнению с седаном для КНР), колесная база – 2930 мм (-15 мм). А вот ширина (1875 мм) и объем багажника (520 л) у машин совпадают. Ну и напомним, что в основе близнецов лежит модернизированная версия платформы от последнего Фокуса.

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Внутри Taurus тоже повторил брата, вот только супертабло ему не положено: все исполнения ближневосточного седана имеют 8-дюймовую «приборку» и тачскрин мультимедийной системы на 13,2 дюйма, тогда как у Mondeo начиная со второй по старшинству комплектации идут приборный экран диагональю 12,3 дюйма и 27-дюймовый дисплей мультимедиа. Не досталась Taurus и система распознавания лиц и жестов. Зато, как и для Mondeo, для «арабского» седана предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.

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Двигатель один на двоих – бензиновая «турбочетверка» EcoBoost 2.0. Но для Ближнего Востока мощность урезали с 238 до 232 л.с. А вот максимальный крутящий момент, напротив, увеличен – 388 вместо 376 Нм у китайского Ford Mondeo. Оба седана комплектуются безальтернативным восьмиступенчатым «автоматом», привод исключительно передний.

Новый Ford Mondeo и предыдущий Ford Taurus
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Новый Ford Mondeo и предыдущий Ford Taurus
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Новый Ford Mondeo и предыдущий Ford Taurus
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Новый Ford Mondeo и предыдущий Ford Taurus
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Новый Ford Mondeo и предыдущий Ford Taurus
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Новый Ford Mondeo и предыдущий Ford Taurus
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О планах продавать такой Taurus за пределами Ближнего Востока компания Ford пока не объявляла. Ну а родственный новый Mondeo, скорее всего, так и останется китайским эксклюзивом.

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