Путь к черноморским курортам: на платной трассе М-4 «Дон» отремонтируют несколько мостов

Автодорога М-4 «Дон» является одной из тех платных трасс, которые находятся в доверительном управлении «Автодора». Маршрут М-4 знаком многим жителям РФ, ведь по нему они добираются до местных курортов, расположенных на побережье Чёрного моря. На востребованной трассе периодически проводятся ремонтные работы, что позволяет дорожному полотну соответствовать заявленному уровню. Скоро госкомпания приступит к ремонту трёх мостов, расположенных на участке платной трассы в Тульской области.

По плану, подрядчики приступят к работам на мостах на этой неделе (в госкомпании пообещали, что ремонт начнётся до конца текущего месяца). Речь идёт о двух мостах через суходол – на 276-м и 278-м километрах трассы М-4 «Дон», а также на мосту через балку на 281-м километре. Работы на проезжей части всех трёх сооружений планируется завершить через несколько месяцев, в июне: с расчётом успеть до пика курортного сезона.



При этом полностью завершить ремонтные работы на трёх мостах в Тульской области «Автодор» планирует в конце текущего года. В ходе работ подрядчики должны разобрать старые конусы насыпи, а затем осуществить устройство новых. Затем будут восстановлены бетонные поверхности опор и пролётных строений, заменены элементы конструкции мостового полотна – верхний и нижний слои покрытия, гидроизоляция, деформационные швы. После этого мостовики установят новое барьерное и перильное ограждения, что позволит повысить уровень безопасности.

В ближайшее время водителям, проезжающим по указанным участкам, придётся столкнуться с «временными неудобствами». Пока будут длиться работы на проезжей части, мостовики закроют движение по всем трём мостам в сторону Воронежа. Так что проезд автомобилей в обоих направлениях будет организован по двум полосам соседних сооружений, причём здесь будет введён временно сниженный скоростной лимит – 50 км/ч.



Напомним, в 2021 году на участке платной трассы М-4 «Дон» в Тульской области была завершена масштабная реконструкция: она предполагала ликвидацию так называемых «тульских горок» на отрезке с 275 по 287 километры (судя по всему, мосты, которые скоро отправят на ремонт, входят в этот участок пути). В рамках той реконструкции задачей дорожников было убрать резкие перепады высот – они убрали часть грунта в «высоких местах» и сделали насыпь там, где дорога проходила ниже.

Платную автодорогу продолжают модернизировать. Одним из новых участков, который скоро планируется ввести в эксплуатацию, станет обход города Аксая в Ростовской области. Как ранее сообщали в «Автодоре», работы на этом отрезке пути должны быть завершены к грядущему лету (на 1,5 года раньше изначального срока). Отметим, обход Аксая (совокупная протяжённость – 35 км) включает в себя три транспортных развязки, восемь путепроводов и пять мостов, при этом один из них проходит через реку Дон (он растянулся на 1901,34 метра).

