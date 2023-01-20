Дорога к черноморскому побережью: движение по новому участку М-4 «Дон» запустят летом

Федеральная автодорога М-4 «Дон» является одной из платных трасс, находящихся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Маршрут знаком многим жителям РФ, ведь он следует к местным курортам, расположенным на побережье Чёрного моря. На трассе продолжаются реконструкции, одна из них – строительство обхода города Аксая в Ростовской области. Работы на этом отрезке пути планируется завершить к грядущему лету.

Как рассказали в «Автодоре», движение по новому участку платной федеральной трассы М-4 «Дон» будет открыто «к пику летнего сезона», в июне 2023 года. Объект планируется сдать в эксплуатацию досрочно – на 1,5 года раньше. Строительство длится около 2,5 лет, при этом, по словам подрядчика, проект сейчас находится в высокой степени готовности: осталось уложить примерно две тысячи тонн асфальта, что займёт около двух месяцев. Также известно, что возведение всех искусственных сооружений в рамках обхода Аксая уже практически завершено.



По данным госкомпании, сейчас уже почти 90% новой дороги в асфальтобетоне, уложено более 517,8 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. Оставшиеся 10% приходятся на небольшие отрезки, расположенные на искусственных сооружениях. Как сообщалось ранее, обход Аксая включает в себя три транспортных развязки, восемь путепроводов и пять мостов, при этом один из них проходит через реку Дон (его протяжённость – 1901,34 метра).

На сегодняшний день подрядчики смонтировали барьерное ограждение протяжённостью почти 33 тыс. метров, установили 916 опор освещения. Кроме того, сейчас продолжается устройство правоповоротного съезда к автомобильной дороге в город Старочеркасск.



Предполагается, что после запуска движения по новой дороге большая часть транзитного трафика будет перенаправлена на неё с нынешнего участка трассы М-4, который проходит через Аксай. По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, «массовый проезд на юг начнётся уже с середины июня, это активный период отпусков». Он отметил, что на пути водители смогут сэкономить час времени при использовании объезда Аксая (он же – обход Ростова-на-Дону) и ещё один час – при проезде по обходу Краснодара.

Как сообщалось ранее, госкомпания намерена на полгода раньше, чем планировалось (к лету 2023 года) завершить работы на основном ходу дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК). Совокупная протяжённость нового обхода Краснодара превысит 50 км; этот участок М-4 будет включать в себя 16 путепроводов, четыре моста, а также три транспортных развязки с дорогами регионального значения.



Ещё одним масштабным проектом «Автодора» на сегодняшний день является строительство платной трассы М-12 «Восток». Первые участки новой федеральной автодороги начали открывать для движения в прошлом году. Причём с автовладельцев сразу же начали взимать плату за проезд.