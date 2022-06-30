Путь к черноморским курортам: реконструкцию участка платной трассы М-4 завершат раньше

Трасса М-4 «Дон» находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Платная автодорога знакома многим жителям РФ, ведь маршрут ведёт к местным курортам, которые находятся на побережье Чёрного моря. Очевидно, в нынешнем сезоне доля тех, кто выберет путешествие до этих мест отдыха на личном или арендованном автомобиле, окажется больше, ведь по-прежнему сохраняется запрет на полёты в некоторые города на юго-западе страны.



Ранее в Автодоре подсчитали, что в пиковые месяцы среднесуточный трафик на некоторых отрезках М-4 превышает отметку в 70 тыс. машин. В результате даже небольшие заторы в проблемных местах могут стать причиной многочасовых пробок. С целью избавиться от таких мест госкомпания продолжает реконструкции платной трассы. Так, сейчас продолжается строительство дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК).

Предполагается, что в результате открытия движения по ДЗОК удастся вывести транзитный поток транспорта из Краснодара (это полезно и для экологии, и для дорожной безопасности в регионе). Ранее сообщалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в конце 2023 года. Теперь в Автодоре решили ускориться: работы на основном ходу нового обхода планируется завершить на полгода раньше намеченного срока – к лету следующего года.



Практически по всей протяжённости нового участка М-4 «Дон» на сегодняшний день продолжаются активные работы. Как пояснили в госкомпании, сейчас идёт устройство асфальтобетонного полотна в несколько слоев. При этом верхний слой основания (толщиной 16 см) уложен уже на протяжении 30,5 км, а нижний слой (толщиной 8 см) – на 23 км. На других отрезках ДЗОК продолжается устройство земляного полотна.

Совокупная протяжённость нового обхода Краснодара составит более 50 км. Этот участок М-4 будет включать в себя 24 искусственных сооружения, в их числе 16 путепроводов (из них четыре тоннельного типа, ещё один – через железную дорогу), а также четыре моста через реки Понура, Кочеты, Сула и Магистральный канал. Будет возведено три транспортных развязки с дорогами регионального значения: «Краснодар – Ейск», «Краснодар – Тамань» и «Краснодар – Темрюк». До конца августа текущего года планируется перенести четыре линии электропередач.



ДЗОК пройдет у станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, Нововеличковскую и Новотитаровскую станицы и в итоге выйдет на 1304-ом километре автодороги М-4. У нового участка ширина проезжей части дороги составит 15 метров, а ширина разделительной полосы будет равна 3,7 метра. На всей протяжённости этого обхода обустроят освещение.

Тем временем, на платных трассах «не всё гладко»: ранее Счётная палата проверила деятельность госкомпании в период с 2015-го по 2020 год и обнаружила несколько проблем. Один из главных недочётов платных дорог в России – это нехватка освещения. Кроме того, аудиторы зафиксировали недостаточное количество автозаправок, СТО и зарядных станций для электромобилей.

