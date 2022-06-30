Дороги ×
  • Путь к черноморским курортам: реконструкцию участка платной трассы М-4 завершат раньше

Путь к черноморским курортам: реконструкцию участка платной трассы М-4 завершат раньше

30.06.2022 27 0 0

Продолжается строительство дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК). Дорожники закончат работы на основном ходу на полгода раньше, чем планировалось.

 

Трасса М-4 «Дон» находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Платная автодорога знакома многим жителям РФ, ведь маршрут ведёт к местным курортам, которые находятся на побережье Чёрного моря. Очевидно, в нынешнем сезоне доля тех, кто выберет путешествие до этих мест отдыха на личном или арендованном автомобиле, окажется больше, ведь по-прежнему сохраняется запрет на полёты в некоторые города на юго-западе страны.

Ранее в Автодоре подсчитали, что в пиковые месяцы среднесуточный трафик на некоторых отрезках М-4 превышает отметку в 70 тыс. машин. В результате даже небольшие заторы в проблемных местах могут стать причиной многочасовых пробок. С целью избавиться от таких мест госкомпания продолжает реконструкции платной трассы. Так, сейчас продолжается строительство дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК).

Предполагается, что в результате открытия движения по ДЗОК удастся вывести транзитный поток транспорта из Краснодара (это полезно и для экологии, и для дорожной безопасности в регионе). Ранее сообщалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в конце 2023 года. Теперь в Автодоре решили ускориться: работы на основном ходу нового обхода планируется завершить на полгода раньше намеченного срока – к лету следующего года.

Практически по всей протяжённости нового участка М-4 «Дон» на сегодняшний день продолжаются активные работы. Как пояснили в госкомпании, сейчас идёт устройство асфальтобетонного полотна в несколько слоев. При этом верхний слой основания (толщиной 16 см) уложен уже на протяжении 30,5 км, а нижний слой (толщиной 8 см) – на 23 км. На других отрезках ДЗОК продолжается устройство земляного полотна.

Совокупная протяжённость нового обхода Краснодара составит более 50 км. Этот участок М-4 будет включать в себя 24 искусственных сооружения, в их числе 16 путепроводов (из них четыре тоннельного типа, ещё один – через железную дорогу), а также четыре моста через реки Понура, Кочеты, Сула и Магистральный канал. Будет возведено три транспортных развязки с дорогами регионального значения: «Краснодар – Ейск», «Краснодар – Тамань» и «Краснодар – Темрюк». До конца августа текущего года планируется перенести четыре линии электропередач.

ДЗОК пройдет у станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, Нововеличковскую и Новотитаровскую станицы и в итоге выйдет на 1304-ом километре автодороги М-4. У нового участка ширина проезжей части дороги составит 15 метров, а ширина разделительной полосы будет равна 3,7 метра. На всей протяжённости этого обхода обустроят освещение.

Тем временем, на платных трассах «не всё гладко»: ранее Счётная палата проверила деятельность госкомпании в период с 2015-го по 2020 год и обнаружила несколько проблем. Один из главных недочётов платных дорог в России – это нехватка освещения. Кроме того, аудиторы зафиксировали недостаточное количество автозаправок, СТО и зарядных станций для электромобилей.

Россия авто и общество дороги

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Мертвая вода: как антифриз убивает двигатель и какие цвета можно смешивать В центральную Россию пришло настоящее лето – солнечное и жаркое. А жару тяжело переносить не только людям, но и моторам. Почему-то главным испытанием для двигателя у нас традиционно считают... 208 0 0 30.06.2022
Статьи / Авто с пробегом Dodge Caliber с пробегом: крепкий вариатор, слабые МКП и корейско-японские моторы В первой части материала мы выяснили, почему не стоит удивляться «кривоватым» кузовам даже на небитых Dodge Caliber, и рассказали, где искать сквозную коррозию. Главным вопросом по итогам... 409 0 1 29.06.2022
Статьи / Авто недели Почти новый масл-кар от официального дилера: стоит ли покупать Chevrolet Camaro VI за 3 миллиона Лето – пора ярких автомобилей вроде кабриолетов и купе. Если хочется быструю заднеприводную машину с узнаваемой внешностью, можно поискать Nissan 350Z, если душа просит легкий родстер, есть... 1516 2 3 28.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 12902 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 12702 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 8621 5 20 14.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings