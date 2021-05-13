Дорога к черноморским курортам: реконструкция на платной трассе М-4 «Дон» продолжается

Федеральная платная автодорога М-4 «Дон» находится в доверительном управлении госкомпании. Магистраль знакома многим российским автомобилистам, ведь с её помощью можно добраться от столицы до курортов черноморского побережья. Трасса М-4 весьма востребована: по подсчётам «Автодора», в пиковые месяцы среднесуточный трафик на ряде отрезков пути превышает отметку в 70 тыс. машин, это приводит к тому, что даже небольшие заторы нередко становятся причиной многочасовых пробок в проблемных местах. Чтобы избавиться от них, проводятся реконструкции и строятся новые участки.



Сейчас госкомпания занимается строительством дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК). Напомним, возведение автодороги в Краснодарском крае началось в декабре прошлого года. Протяжённость нового участка трассы «Дон» составит 52 километра. Отрезок пройдет у станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, Нововеличковскую и Новотитаровскую станицы и в итоге выйдет на 1304-ом километре автодороги М-4.

Как отметили в «Автодоре», ширина проезжей части нового участка дороги составит 15 метров, ширина разделительной полосы – 3,7 метра. На всей протяжённости новой магистрали будет обустроено освещение, так что ехать по новой скоростной автодороге будет безопасно в любое время суток.



В общей сложности на обходе Краснодара будет построено 24 искусственных сооружения, в их числе четыре моста через реки Понура, Кочеты, Сула и Магистральный канал, а также девять путепроводов через сеть местных дорог. Кроме того, на участке возведут три транспортных развязки с дорогами регионального значения: «Краснодар – Ейск», «Краснодар – Тамань» и «Краснодар – Темрюк».

Сейчас на новом участке трассы М-4 уже началось возведение двух мостов – речь идёт о том, который пройдёт через реку Понура, а также о временном мосте через Магистральный канал. Ещё дорожники начали работы по строительству шести путепроводов. Генеральной подрядной организацией является АО «Донаэродорстрой».



Строительство дороги будет завершено к концу 2023 года. Дальний западный обход Краснодара «заберёт» транзитный трафик, который на сегодняшний день движется по существующему участку трассы «Дон», который проходит в черте Краснодара. Новый отрезок в том числе позволит сократить время в пути для тех водителей, которые движутся в направлении черноморских курортов Северного Кавказа. По подсчётам, в пик летних отпусков по Восточному обходу в пределах субъекта проходит порядка 80 тыс. автомобилей в сутки.

В начале прошлого месяца мы сообщали о том, что на платной трассе М-4 «Дон» стартовал капремонт. В частности, работы проводятся с 1494-го по 1503-ий километры, в районе села Возрождение (расположен на территории курортного города Геленджика). Кроме того, дорожники позаботятся о шести мостах: они проходят через реки Жане и Ятликова Щель (на 1495-ом километре), Ачибс (на 1498-ом) и Шебс (на 1501-ом), а также через ручьи Клингерова Щель (на 1497-ом) и Угольная Щель (на 1498-ом).

