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Соединить берега: строительство моста на участке платной трассы М-4 «Дон» продолжается

31.05.2022 9 0 0

Мостовой переход протяжённостью около двух километров станет частью отрезка автодороги, который получил название «обход Аксая».

 

Платная трасса М-4 «Дон» находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Эта дорога знакома многим жителям РФ, так как маршрут следует к местам отдыха, расположенным на побережье Чёрного моря. Несмотря на нынешний экономический кризис, проекты реконструкции автодороги «Дон» продолжаются. Стоит отметить, что в ближайшем сезоне доля тех, кто выберет путешествие до местных курортов на личном или арендованном автомобиле, вероятно, станет больше, так как по-прежнему сохраняется запрет на полёты в некоторые города на юго-западе страны.

На участках трассы «Дон» пока есть проблемные места, из-за которых могут быть заторы, особенно в пиковое время. Чтобы ликвидировать их, Автодор продолжает проводить реконструкции, реализация одного из проектов сейчас идёт в Ростовской области. Речь о строительстве нового участка платной автодороги – это обход Ростова-на-Дону (также известен как «обход Аксая»).

Одной из частей нового отрезка является мостовой переход через реку Дон, его строительство сейчас продолжается. Как рассказали в госкомпании, сейчас здесь идут работы по надвижке пролётного строения. По плану мостовики должны до конца текущего года соединить два берега.

Согласно проекту, русло реки перекроют цельнометаллическим пролётным строением, на подходах будут сталежелезобетонные пролётные строения. Сейчас с правого берега уже закончено строительство опор, завершён монтаж металлоконструкций ряда пролётных строений; на данный момент здесь продолжается устройство плиты проезжей части.

Будущий мостовой переход через реку Дон вытянется в длину почти на два километра (точнее 1901,34 метра). Совокупная протяжённость всего обхода Аксая составит 35,5 км. В общей сложности на новом участке платной трассы М-4 будет 15 искусственных сооружений, в их числе мосты через несколько рек: Черкасская (длина – 662,94 метра), Аксай (длина – 469,83 метра), а также восемь путепроводов. Предполагается, что когда по ним запустят движение, дорожная обстановка на отрезке пути станет менее напряжённой.

Предполагается, что после запуска движения по новому обходу Ростова-на-Дону большая часть транзитного трафика будет перенаправлена с нынешнего участка трассы М-4, который проходит через Аксай. Ожидается, что новый отрезок пути сократит время в пути к Черноморскому побережью почти на два часа.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что на платной трассе М-4 «Дон» совсем скоро откроют новую развязку: она появится на 1504 километре автодороги, недалеко от Геленджика. Протяжённость этого транспортного узла составит 3,5 км.

Россия авто и общество дороги

 

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