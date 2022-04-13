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  • Дорога к черноморским курортам: на платной трассе М-4 «Дон» откроют новый участок

Дорога к черноморским курортам: на платной трассе М-4 «Дон» откроют новый участок

13.04.2022 273 0 0

К началу ближайшего сезона отпусков дорожники собираются запустить движение по новому основному ходу магистрали в Геленджике.

 

Трасса М-4 «Дон» знакома многим жителям РФ: наравне с другими платными автодорогами, она находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Напомним, маршрут М-4 направлен к местам отдыха, расположенным на побережье Чёрного моря (за проезд по участкам этой трассы водителям приходится платить). Несмотря на нынешний кризис в экономике РФ, несколько проектов реконструкции автодороги «Дон» продолжаются (как мы уже отмечали, учитывая текущую геополитическую ситуацию, местные курорты могут остаться чуть ли не единственными доступными для россиян – по крайней мере, в ближайшем будущем).

Сейчас Автодор продолжает реконструкцию участка автодороги, который проходит в Геленджике – речь идёт об отрезке пути от посёлка Светлый до улицы Луначарского. Именно здесь в скором будущем пройдёт основной ход трассы М-4: открыть его дорожники планируют уже к началу близящегося сезона отпусков (более точный срок в госкомпании не указывают).

Сообщается, что к началу периода повышенного спроса на «курортное направление» будет обеспечен беспрепятственный проезд транзитного транспорта по основному ходу автодороги «Дон» по двум полосам в каждом направлении (в сторону Джубги и Новороссийска). На данный момент на месте проведения работ продолжается устройство дорожной одежды, фундаментов под шумозащитные экраны, установка барьерного ограждения, а также возведение разворотной петли и переходов.

В Автодоре пояснили, что на участке протяжённостью 3,5 км (от 1503-го до 1506 километра М-4 «Дон») идёт строительство двух развязок и двух надземных пешеходных переходов. Известно, что в полном объёме все работы на этом отрезке федеральной дороги будут завершены только к концу текущего года – тогда будет открыто движение по съездам. Предполагается, что в итоге водителям станет удобнее съезжать с трассы по направлению в Геленджик (либо обратно) и разворачиваться в сторону Дивноморского.

Помимо этого, сейчас на М-4 в Геленджике возводят и другие развязки – на участке от 1512 по 1518 километры. Отрезок проходит от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи; у него четыре надземных и два подземных перехода, разворотная петля у Марьиной Рощи, две развязки – в районе Голубой бухты и кольца. На сегодняшний день установлены опоры и пролётное строение эстакады, продолжается устройство подходов со стороны Кабардинки, создаются местные проезды, тротуары, устанавливаются перильные ограждения и освещение.

Впоследствии по новой эстакаде хотят пустить транзитный транспорт: в этом случае он пройдёт над кольцом, что, вероятно, позволит сократить здесь количество пробок. В госкомпании ожидают, что полноценный комплекс работ (включая устройство коммуникаций и местных проездов) будет завершён к концу 2023 года.

Ещё в дальнейшем появится новая развязка на трассе «Дон» на въезде в Кабардинку (1522 километр). Сейчас работы уже начались, а их окончание намечено на 2023 год. Этот транспортный узел призван ликвидировать левый поворот, а также он позволит убрать светофор с основного хода автодороги М-4.

Россия авто и общество дороги

 

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