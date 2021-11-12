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Qaztehna совместно с Yutong будет развивать в Казахстане экотранспорт

12.11.2021 65 0 0

Yutong предлагает инициативу по нулевым выбросам к 2050 году в преддверии COP26 в рамках экологической инициативы, чтобы поддержать Казахстан в достижении целевых показателей по выбросам углерода.

 

Партнерский материал

1 ноября 2021 года более 120 мировых лидеров собрались в Глазго, Великобритания, на саммит COP26, где на повестке вопрос баланса между экономической устойчивостью и мерами по предотвращению изменения климата.

Крупнейший производитель пассажирской техники в мире компания Yutong опубликовала свое предложение о чистых нулевых выбросах к 2050 году в преддверии конференции COP26. Совместно с Международной ассоциацией общественного транспорта Yutong предлагает новые способы экономии энергии и сокращения выбросов углерода в области общественного транспорта.

«Yutong играет ведущую роль в оказании помощи всему миру в достижении целей по выбросам, выпуская первую инициативу по нулевым выбросам в автобусной промышленности Китая. В нем подчеркивается приверженность технологическим инновациям, таким как новая энергия и автономное вождение, для ускорения исследований и разработок, производства, продвижения и применения интеллектуальных коммерческих автомобилей с нулевым выбросом углерода»,  сказал Кент Чанг, директор по международным продажам Yutong Overseas Distribution. – «Мы продолжим прилагать усилия для содействия трансформации интеллектуального производства, ускорения реализации цепочки экологически чистых коммерческих автомобилей и пропаганды культуры общественного транспорта».

В Глазго Международный союз общественного транспорта (UITP) и автобусный оператор McGill's вместе с Yutong запустили инициативу по НУЛЕВЫМ выбросам в рамках программы сокращения выбросов углерода в общественном транспорте. В этом отношении участники инициативы точно указывают новый путь для более экологичного стереотипа человечества. Yutong как главный промоутер и поставщик услуг общественного транспорта предложил ряд решений, таких как новый автобусный продукт с более интеллектуальными и чистыми функциями, а также функциями автономного вождения.

Таким образом, нетрудно доказать амбиции и решимость Yutong в отношении снижения выбросов углерода, изучая передовой опыт по всему миру, в том числе и в Казахстане.

«По убеждению Yutong, Казахстан может стать идеальной площадкой для проведения таких наблюдений. Казахстан, процветающий на протяжении последних трех десятилетий, уже сегодня запланировал ряд основополагающих принципов, таких как Национальный проект Зеленого Казахстана, Зеленый кодекс, План действий по зеленой экономике (ПДЗЭ) и др. Согласно "Видению Казахстана по низкоуглеродным технологиям до 2050 года", государство поставило себе цель сократить выбросы углерода до 55% до 2030 года и достичь полного удовлетворительного статуса выбросов к 2050 году. Это заслуживает лишь похвалы»,  отметил Кент Чанг.

Электрические автобусы должны стать лучшим вариантом для Казахстана, отвечающим вышеупомянутым требованиям. Для развития сотрудничества по всем стандартам Yutong в стране открыт и функционирует крупнейший завод по производству автобусов и электробусов QazTehna.

Предприятие может самостоятельно выполнить полный набор рабочих процедур, таких как сварка, окраска, окончательная сборка и испытания.

«Завод основан на экологических принципах и может производить электробусы для страны, чтобы помочь в их амбициозном, но непростом видении сокращения выбросов. Посредством локального сотрудничества завода QazTehna, Yutong Bus может не только создавать новые рабочие места для местного населения, но также внедрять более передовые технологии и способы модернизации промышленности. У меня лично довольно позитивный взгляд на будущее компании Yutong в Казахстане и Центральной Азии в целом», резюмировал Кент Чанг.

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