Работа над ошибками: договоры ОСАГО стали чаще расторгать без возврата стоимости полисов

На «автогражданку» в РФ пришлось примерно 80% от общего количества жалоб клиентов на страховые компании по итогам первых трёх кварталов текущего года.

Для водителей в России одним из обязательных документов остаётся действующий полис ОСАГО: управлять ТС без него запрещено, штраф для нарушителей составляет 800 рублей. Однако в последнее время стало больше жалоб граждан на одностороннее расторжение договоров «автогражданки»: страховщики по собственной инициативе прекращают действие полисов и не возвращают премию (то есть стоимость документа, за который заплатил клиент).

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщения граждан на сайтах «Банки.ру» и «Сравни.ру», количество таких случаев выросло в текущем месяце. Чаще всего, основанием для расторжения договоров по инициативе страховых компаний являются ошибки в сведениях о владельце (страхователе), либо об автомобиле: некорректные данные в таких случаях вносятся при оформлении полиса.



В частности, клиенты «АльфаСтрахования», МАКС и «Абсолют Страхования» столкнулись с тем, что страховщики приняли решение расторгнуть договор из-за некорректно указанной мощности автомобиля или данных о регистрации транспортного средства, при этом компании не возвращают страхователям стоимость полиса. Также они отвечают отказом на предложение страхователей исправить информацию на соответствующую действительности и пересчитать цену ОСАГО.

Отметим, и мощность двигателя, и данные о регистрации ТС (то есть о регионе) важны для расчёта стоимости «автогражданки»: чем меньше отдача мотора, тем ниже будет итоговый ценник, кроме того, для разных субъектов РФ действуют разные территориальные коэффициенты. Не исключено, что некоторые граждане допускают подобные «ошибки» при заполнении документов для оформления ОСАГО сознательно (в целях экономии).



В таких случаях расторжение договоров в одностороннем порядке законно и проводится в соответствии с правилами ОСАГО. Как пояснили в «Абсолют Страховании», дело в выявлении недостоверных данных, «имеющих значение для определения степени страхового риска». В компании отметили, что клиент может обратиться в компанию и восстановить свой договор, если произведёт доплату страховой премии.

Как сообщает издание, количество расторженных по инициативе страховых компаний договоров ОСАГО (по причине некорректных данных) за три квартала 2022 года составило примерно 150-300 тыс. случаев. В Центробанке пояснили, что в среднем ежемесячно на соответствующие жалобы приходится около 40-60 обращений граждан. Регулятор добавил, что было опубликовано информационное письмо «с рекомендациями страховщикам не допускать недобросовестных практик».



По мнению правозащитников, нынешнюю практику расторжения договоров ОСАГО по инициативе страховщика нужно менять. По словам вице-президента «Национального автомобильного союза» Антона Шапарина, вопрос нужно решать «в рабочем порядке»: если некорректные сведения влияют на стоимость полиса, значит, необходимо предложить клиенту доплатить недостающую сумму в личном кабинете, прежде чем расторгать с ним договор в одностороннем порядке. А если ошибочная информация не влияет на цену «автогражданки», то проблема, по его мнению, может быть решена на уровне внесения исправлений самим страховщиком или страховым агентом.