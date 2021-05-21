Ралли «Ленинград» стартует в Санкт-Петербурге уже в эту субботу

22 мая в Санкт-Петербурге стартует ралли «Ленинград», которое входит в спортивную программу Петербургского международного экономического форума. В этом году оно открывает серию праздничных мероприятий, посвященных дню города, и принять участие в соревновании приедет полсотни автомобилей.

Партнерский материал

Старт будет дан из самого сердца SPbTransportFest, где в полдень участники ралли «Ленинград» проедут по улицам Санкт-Петербурга вместе сотнями исторических автомобилей, троллейбусов и грузовых машин. Затем экипажи ждут административные проверки, а после обязательных процедур в 18:00 на центральной сцене SPbTransportFest'a на Манежной площади состоится торжественное открытие, на котором организаторы ралли дадут последние напутствия участникам перед стартом соревнований. В 18:30 все автомобили проедут стартовый створ и выедут на маршрут ралли, который в этом году составит более 200 километров по улицам северной столицы.

В ходе прохождения маршрута соревнований экипажи посетят Морской порт, где нужно будет разгадать хитрый шифр и пройти на скорость подготовленную организаторами трассу. Затем на Благовещенском мосту сделают незабываемые снимки, а в Никольских рядах продемонстрируют мастерство управления автомобилем, ведь фигурное вождение – отличный способ доказать, что ты профи. Помимо этого экипажам предстоит продемонстрировать свою меткость в тире и даже пройти непростое испытание, где обладатели феноменальной памяти смогут принести победу своей команде.

Финиширует ралли «Ленинград» к полуночи, автомобили участников второй раз прибудут в гостеприимное креативное пространство Никольские ряды. Именно здесь в Hard Rock Cafe пройдет награждение победителей, экипажи смогут обменяться впечатлениями после насыщенного дня и отдохнуть после соревнований.

«В этом году мы собрали более полусотни автомобилей и очень рады, что с каждым днем количество участников, желающих вместе с нами совершить семейное путешествие по Санкт-Петербургу на своем любимом ретроавтомобиле, растет. Отрадно видеть, что к нашему проекту присоединяются и любители современной классики, автомобильные клубы, и особенно радует, что у нас есть те, кто участвует в ралли не один год. Мы постарались сделать интересный маршрут и превратить спортивное соревнование в настоящее приключение. Надеюсь, у нас это получилось», – прокомментировал организатор ралли «Ленинград» и руководитель компании «Мир Ралли» Александр Терентьев.

Ралли «Ленинград» – это отличная возможность интересно и познавательно провести время с семьёй и друзьями, встретиться и пообщаться с владельцами автоклассики, потренироваться в ралли на регулярность движения, взглянуть на город по-новому, открыв для себя неизведанный Петербург.

