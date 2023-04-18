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Рамный внедорожник Tank 400 представлен в серийном виде

18.04.2023 141 0 0

Несмотря на младший индекс новый вездеход крупнее «пятисотого». Модель дебютировала с гибридной установкой, но версии попроще тоже, скорее всего, будут.

В статусе концепта внедорожник Tank 400 представили еще в 2021 году, теперь же принадлежащий концерну Great Wall бренд рассекретил серийный рамный SUV: премьеру провели сегодня в рамках Шанхайского автосалона.

Товарное воплощение в целом сохранило брутальный дизайн предвестника. Особенности внешности – фары с диодными «бровями» ходовых огней, внушительные бамперы, вертикальные блоки задних фонарей и распашная багажная дверь с запаской. 

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Габариты мы знаем благодаря «сливу» китайского минпрома, случившемуся буквально за несколько дней до открытия выставки. Длина Tank 400 равна 4985 мм (судя по всему, без учета запасного колеса), ширина – 1960 мм, высота – 1905 мм, колесная база – 2850 мм. Таким образом, несмотря на младший индекс, по первым двум показателям «четырехсотый» превзошел внедорожник Tank 500. Габариты последнего (в китайской спецификации, длина – без запаски): 4878/1934/1905 мм, расстояние между осями – те же 2850 мм.

В салоне Tank 400 – виртуальная приборка диагональю 9 дюймов (у предвестника в приборке были «колодцы»), мультимедиа-система с тачскрином на 16,2 дюйма и массивный центральный тоннель. Боковые дефлекторы обдува сделали круглыми. Для модели также заявлены проекционный дисплей, камеры кругового обзора, обычный или панорамный люк, выдвижные подножки. Tank 400 бывает исключительно пятиместным.

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Серийный внедорожник дебютировал в виде подзаряжаемого полноприводного гибрида с установкой Hi4-T на основе бензинового турбомотора 2.0. Суммарная отдача такого Tank 400 – 408 л.с. и 750 Нм, первую «сотню» автомобиль якобы наберет за 6,9 секунды. Между тем в документах сертификационного органа была указана и версия попроще – с 252-сильным турбодвигателем 2.0 (не исключено, что такой вариант дополнят 48-вольтовым довеском).

В Китае продажи «четырехсотого» должны стартовать уже в этом году. Кстати, скоро местную гамму бренда пополнит еще одна модель – новый флагман Tank 700. Вероятно, позже оба новых вездехода доберутся и до России.

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