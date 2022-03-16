Раскрыт интерьер кроссовера Mercedes-Benz EQS SUV, и он такой же, как у лифтбека

Экстерьер новинки немецкой марки пока что спрятан с помощью маскировочной плёнки. Официальная презентация паркетника намечена на 19 апреля 2022 года.

Компания Mercedes-Benz уже не первый год вкладывается в развитие электромобилей: сейчас у бренда есть собственная «зелёная» линейка EQ. Напомним, её первенцем стал кроссовер EQC, после появились другие модели. Весной прошлого года был полностью рассекречен флагман электрического семейства – большой лифтбек EQS. Теперь немецкий производитель готовится к презентации очередной новинки – EQS SUV.



На фото: прототип Mercedes-Benz EQS SUV

Новый электрический кроссовер дебютирует 19 апреля. Пока что Mercedes-Benz по-прежнему скрывает внешность EQS SUV с помощью маскировочной плёнки, однако появилась свежая порция кадров прототипа модели в камуфляже. Очевидно, они были сделаны в ходе дорожных испытаний. Вероятно, экстерьер будет рассекречен в ходе официальной презентации.



Зато немецкий производитель уже полностью рассекретил салон будущего «электропаркетника». Судя по опубликованным снимкам, интерьер кроссовера почти ничем не отличается от лифтбека EQS. Новинке тоже предложат переднюю панель MBUX Hyperscreen – это единая стеклянная поверхность, состоящая из экранов, которая занимает пространство в ширину салона (около 1,4 метра). Панель объединяет виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма, сенсорный дисплей мультимедийной системы (диагональ – 17,7 дюйма), а также «пассажирский» тачскрин (диагональ – 12,3 дюйма).



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﻿В качестве опции клиентам предложат третий ряд кресел. Также за доплату можно получить электропривод сидений второго ряда, панорамную крышу и четырёхзонный климат-контроль. В компании отметили, что даже при трёхрядном салоне в багажнике останется место для размещения четырёх спортивных сумок.



Mercedes-Benz EQS SUV получил в основу ту же модульную платформу MEA (Modular Electric Architecture), как и у лифтбека EQS. У них одинаковое расстояние между осями – 3210 мм. Ожидается, что модели разделят в том числе полноуправляемое шасси, а также электрическую «начинку». Пока что компания официально не рассекретила технические характеристики кроссовера.



Напомним, базовая версия Mercedes-Benz EQS 450+ получила один 333-сильный электромотор на заднюю ось (максимальный крутящий момент – 568 Нм). На разгон с места до «сотни» такому лифтбеку нужно 6,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч. Ёмкость аккумулятора – 107,8 кВт*ч, паспортный запас хода равен 770 км (в комбинированном цикле WLTP – до 530 км без подзарядки).



Ещё один вариант – Mercedes-Benz EQS 580 4Matic – оснащён такой же батареей и двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 523 л.с. (855 Нм). На одной зарядке в комбинированном цикле WLTP такой электрокар проедет до 500 км. Максимальная скорость такая же, как и у версии «попроще», а от 0 до 100 км/ч такой лифтбек разгоняется за 4,3 секунды.

Производство электрического кроссовера EQS SUV наладят на американском заводе в Таскалузе (штат Алабама), здесь же выпускается актуальный GLS. При этом лифтбек EQS сходит с конвейера немецкого предприятия Mercedes-Benz (находится в Зиндельфингене).

