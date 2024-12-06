Рассекречен новый Hyundai Palisade: суровый облик и девятиместный салон

Компания Hyundai опубликовала изображения кроссовера Palisade второго поколения. Трехрядный SUV подрос и получил еще более брутальный облик. Кроме того, модель можно будет использовать «в качестве автобуса».

Большой паркетник Hyundai Palisade дебютировал в 2018 году, рестайлинг провели в 2022-м. В родной Корее кроссовер сейчас в глубоком «минусе»: по данным самой компании, с января по октябрь 2024-го там реализовано 16 543 автомобиля, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот в США модель, наоборот, уже превысила весь прошлогодний результат – за десять месяцев 2024-го там продано 90 775 машин (в 2023-м продали 89 509 кроссоверов). Как бы то ни было, именно корейский рынок должен стать дебютным для Palisade второго поколения: местный офис марки только что распространил фирменные изображения новинки.

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Уходящий кроссовер и так выглядит бруталом, однако новая модель получила еще более суровый облик. «Второму» Hyundai Palisade достались выстроенные столбиками диодные секции дневных ходовых огней, аналогичным образом оформлены и задние фонари. Фары сделали прямоугольными и двухэтажными. Радиаторная решетка стала шире, а над колесными арками появились «заквадраченные» выштамповки. Кроме того, в Корее для Palisade предусмотрены 21-дюймовые диски (у предшественника – 18- или 20-дюймовые).

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В Hyundai заявили о том, что длина и колесная база были увеличены, хотя точные размеры не раскрыли. Габариты предыдущего Palisade (в корейской спецификации): 4995/1975/1750 мм, расстояние между осями – 2900 мм.

В салоне установили единый изогнутый дисплей (у «первого» кроссовера виртуальная приборка утоплена), причем он интегрирован в новую переднюю панель, тогда как у прежнего Palisade корпус мультимедиа возвышается над ней. Расположенная между передними креслами консоль теперь «пари́т». Вместо кнопочного пульта управления коробкой передач — подрулевой рычажок.

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Как и раньше, Hyundai Palisade бывает семи- или восьмиместным. Но при этом корейцам вдобавок предложат еще и девятиместный кроссовер: дополнительное место появится в первом ряду, если поднять ту самую «парящую» консоль. К слову, в компании такую модификацию напрямую сравнивают с автобусом – в частности, ее обладатели будут иметь налоговые льготы.

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О технике пока не рассказали. Не исключено, что у нового Hyundai Palisade появилась гибридная версия. Модель предыдущего поколения в Корее сейчас доступна с турбодизелем 2.2 (202 л.с.) и бензиновым атмосферником V6 3.8 GDI (295 л.с.), оба мотора сочетаются с восьмиступенчатым автоматом. Привод передний или полный.

Полноценную презентацию Hyundai Palisade проведут в ближайшее время.