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  • Расширен ассортимент KAMA TYRES: в линейке бренда Viatti появилась первая модель R19

Расширен ассортимент KAMA TYRES: в линейке бренда Viatti появилась первая модель R19

17.06.2020 112 0 1

Российская шинная компания предлагает новую линейку летней резины для внедорожников и кроссоверов

 

Партнерский материал

Компания KAMA TYRES (шинный бизнес Группы «Татнефть») запустила серийное производство летних покрышек, предназначенных для внедорожников и кроссоверов Viatti Bosco H/T в типоразмере 255/50R19. Маркировка шины – 107W, индекс нагрузки – 975 кг, индекс скорости – 270 км/ч. Эта новинка стала первой моделью с посадочным диаметром 19 дюймов в продуктовой линейке бренда Viatti.

Шины Viatti Bosco H/T подходят для движения как по городским дорогам, так и загородным трассам. Из-за дорожного рисунка протектора они обладают хорошими сцепными свойствами и на сухой, и на мокрой дороге. Четыре продольные канавки рисунка эффективно и быстро выводят воду из пятна контакта. Продольные канавки, имеющие неоднородную геометрию и заостренные грани центральных шашек, эффективно разбивают водную пленку, обеспечивая оптимальный боковой отвод жидкости из пятна контакта.

В компании добавили, что уникальный рисунок протектора с жестким ребром в центре и продольными усиленными рядами шашек позволяет шинам обеспечивать максимальное сцепление с дорогой при самых крутых маневрах. Помимо этого, использование шин Viatti Bosco H/T способствует топливной экономичности.

Повышенная окружная жесткость шины за счет специальных усилений между элементами рисунка протектора в плечевых и центральных рядах улучшает управляемость автомобиля и его устойчивость при движении. А благодаря новой ломаной форме канавок и ламелей на протекторе, а также различной ширине и очередности блоков рисунка протектора меняется резонанс при качении шины, что значительно снижает шум от движения.

«По данным агентства «Автостат», в нашей стране насчитывается около 10,6 млн кроссоверов и внедорожников, что составляет 23,6% от общего количества легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ. Это достаточно большой и активно развивающийся сегмент отечественного авторынка. Именно поэтому в наших планах и дальше расширять ассортимент Viatti Bosco H/T, чтобы каждый автовладелец SUV-автомобиля мог подобрать себе шины в модельном ряде линейки», – комментирует и. о. исполнительного директора Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов.

шины и диски

 

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