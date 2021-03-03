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  • Расширение линейки: Mercedes-Benz наладит производство седана EQE в Германии и Китае

Расширение линейки: Mercedes-Benz наладит производство седана EQE в Германии и Китае

03.03.2021 161 0 0

Премьера очередной электрической новинки намечена на сентябрь текущего года. Ожидается, что «четырёхдверка» покажется на новом шоу, которое заменит собой Франкфуртский автосалон.

 

Дела у компании Mercedes-Benz на европейском рынке в целом идут неплохо. Всего за прошлый год дилеры бренда сумели реализовать 749 162 автомобиля, что на 17,4% меньше, чем годом ранее (на спад повлияли в том числе последствия пандемии коронавируса). Несмотря на «минус», марка по-прежнему лидирует в гонке так называемой «большой немецкой тройки»: так, BMW за указанный период реализовала 673 724 шт. (-18,3%), а Audi – 601 844 шт. (-18,8%).

На фото: Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+

Европа продолжает постепенно ужесточать экологические нормы для автопроизводителей. Следствием этого стало заметное развитие «зелёного» направления: многие марки на сегодняшний день активно вкладываются в разработку и выпуск электромобилей. Не является исключением и Mercedes-Benz: у бренда есть отдельное семейство «батарейных» моделей – EQ.

Напомним, первенцем «зелёного» семейства является кроссовер EQC, который по итогам 2020-го (первый полноценный год продаж) разошёлся тиражом в 14 645 машин. Уже в скором времени линейку пополнят кроссоверы EQA и EQB, а также седаны EQS (предполагается, что это будет электроверсия S-Class) и EQE («батарейное» исполнение E-Class).

Как сообщает Automotive News со ссылкой на генерального директора Ола Каллениуса, презентация седана Mercedes-Benz EQE намечена на сентябрь 2021 года. Вероятно, «четырёхдверка» дебютирует в рамках нового шоу, которое придёт на замену Франкфуртскому автосалону. Предполагается, что мероприятие пройдёт в Мюнхене, однако, учитывая, что во многих странах ситуация с вирусом остаётся довольно плачевной, не исключено, что модель покажут в формате онлайн-презентации.

В основу седана EQE ляжет платформа EVA (Electric Vehicle Architecture), созданная специально для электромобилей. Кстати, на этой же «тележке» будет базироваться EQS. По предварительным данным, сначала производство новой «четырёхдверки» стартует на немецком заводе Mercedes-Benz (он располагается в Бремене). Ожидается, что новинка встанет на конвейер во второй половине текущего года. Позже, в 2022-ом, выпуск EQE наладят и в Китае, на мощностях местного завода компании.

В компании считают, что седан EQE впоследствии составит конкуренцию Tesla Model S и Porsche Taycan (а более дорогой EQS будет, по выражению главы бренда, «играть в собственной лиге»). Отметим, модель американского бренда разошлась в Европе в 2020 году тиражом 5562 экземпляра, тогда как «немца» за тот же период купили 12 332 клиента.

Ранее стало известно о том, что электроверсия впоследствии появится в том числе и у Mercedes-Benz C-Class. Ожидается, что новинку, в основу которой ляжет платформа MMA, покажут не раньше 2024 года.

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