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  • Mercedes-Benz расширит аудиторию покупателей C-Class за счёт «зелёной» версии

Mercedes-Benz расширит аудиторию покупателей C-Class за счёт «зелёной» версии

26.02.2021 176 1 0

Электрический вариант модели, вероятно, появится ещё не скоро. Скорее всего, клиентам в Европе придётся подождать как минимум до 2024 года.

 

Mercedes-Benz C-Class хоть и остаётся весьма популярным на старосветском рынке, однако за последние несколько лет продажи модели заметно снизились: так, по итогам 2017 года автомобиль с заводским индексом W205 разошёлся тиражом 176 915 единиц, а по итогам 2020-го дилеры реализовали лишь 81 909 экземпляров. Результат почти на 43% меньше по сравнению с прошлогодним и в два раза меньше, если сравнивать с пиковым значением. Этот спад, вероятно, был вызван последствиями пандемии коронавируса, а также ожиданием клиентов выхода нового C-Class. Кстати, немцы представили новинку с индексом W206 в начале текущей недели.

На фото: Mercedes-Benz C-Class нового поколения

Модель нового поколения позаимствовала немало от недавно представленного S-Class. У следующего C-Class лобовое стекло и салон сдвинуты назад, головная оптика имеет более узкую чем у предшественника форму, а задние фонари седана теперь имеют дополнительные секции на крышке багажника (ранее подобные элементы были у купе, кабриолетов и на задней двери универсалов). В салоне – виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма (в богатых версиях – 12,3 дюйма), за доплату доступен проекционный дисплей. В центре располагается вертикальный планшет фирменной мультимедийной системы, его размер – либо 9,5, либо 11,9 дюйма.

Как мы сообщали ранее, в основу новой «цешки» легла та же модульная платформа MRA, на которой базируется Mercedes-Benz S-Class. В моторной гамме числится модернизированный 2,0-литровый дизель OM 654 M, его отдача – 200 или 265 л.с., а максимальный крутящий момент – 440 Нм или 550 Нм соответственно. Теперь он входит в состав умеренной 48-вольтовой гибридной системы EQ Boost со стартером-генератором (даёт дополнительные 20 л.с. и 200 Нм, которые помогают при трогании и в первые секунды разгона). Такой же электродовесок есть у бензинового мотора M 254, в списке версий: C 180 (объём мотора – 1,5 литра, мощность – 170 л.с.), С 200 (1,5 литра, 204 л.с.) и C 300 (2,0 литра, 258 л.с.). В пару ко всем двигателям предлагается девятиступенчатый «автомат» 9G-Tronic.

На фото: салон Mercedes-Benz C-Class нового поколения

В дальнейшем компания намерена увеличить количество вариантов, доступных покупателям C-Class. Речь идёт об электрической версии, которая пополнит «зелёную» линейку EQ. Напомним, в скором времени её пополнят модели сегмента SUV – EQA и EQB, а позже будут представлены EQE и EQS. Отметим, первенцем семейства является кроссовер EQC, который по итогам 2020-го (первый полноценный год продаж) разошёлся тиражом в 14 645 машин.

Как сообщает Autocar со ссылкой на топ-менеджера Mercedes-Benz Маркуса Шефера, в основу электроверсии С-Class ляжет новая электрическая платформа бренда – MMA, а не «тележка» MEA, на которой базируются представители линейки EQ. В компании пояснили, что платформа MMA предназначена для компактных автомобилей марки, а впоследствии будет использоваться и для среднеразмерных моделей.

Пока точные сроки появления «зелёной» версии Mercedes-Benz C-Class не сообщаются. По данным британского издания, электрокар, рассчитанный в первую очередь на европейцев, будет представлен не раньше 2024 года.

Тем временем, заказы на новый С-Class с ДВС европейские дилеры начнут принимать в конце марта, а живые продажи этого автомобиля стартуют летом 2021-го. В России заявки от клиентов ждут во втором квартале текущего года.

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1 комментарий
26.02.2021 20:58
Павел Чепура

а фейки на этот раз выхлопные или нарисованные?

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