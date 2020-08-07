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  • Растерявший покупателей «бюджетник» Suzuki скоро сменит поколение: первые фото с тестов

Растерявший покупателей «бюджетник» Suzuki скоро сменит поколение: первые фото с тестов

07.08.2020 123 0 0

В Сеть выложили фотографии очередного замаскированного автомобиля. Считается, что в объектив угодил компакт Suzuki Celerio второй генерации. Премьеру могут провести уже в этом году.

 

В гамме Suzuki маленький недорогой хэтчбек Celerio появился в 2014-м, скромный рестайлинг он пережил в 2017-м. Это глобальная модель, ее продают в Азии, Африке и Европе, хотя количество «старосветских» рынков, где представлен компакт, сокращается. Основной завод по выпуску «пятидверок» расположен в Индии (за производство отвечает Maruti Suzuki), там же и были сделаны фото некоего закамуфлированного автомобиля, их опубликовало местное издание Motor Octane. Портал предполагает, что это именно Celerio, причем не рестайлинговый, а следующего поколения. Отметим, в Индии минувший год «малыш» закончил в «минусе»: реализовано 70 930 единиц, что на 30% меньше, чем в 2018-м. В Европе, к слову, в 2019-м продано всего 13 275 единиц – на 36% меньше, чем годом ранее (по данным CarSalesBase).

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По неофициальной информации, в основе нового хэтча лежит платформа Heartect, на которой базируются все последние Suzuki. Не исключено, после смены поколений модель немного подрастет. Длина нынешнего индийского Celerio составляет 3695 мм, ширина – 1600 мм, высота – 1560 мм, колесная база – 2425 мм.

Из-за плотного камуфляжа пока сложно судить, как изменится дизайн модели. При этом некоторые индийские профильные медиа считают, что Celerio получит облик «в стиле SUV», как у хэтчбека Renault Kwid, плюс якобы увеличат дорожный просвет (у актуальной модели он равен 120 мм). Между тем у нынешнего компакта Suzuki есть кросс-версия, и нам все же кажется, что и у Celerio нового поколения будет два варианта исполнения – стандартный и «внедорожный». К тому же в гамме марки уже имеется «аналог» Kwid – хэтч S-Presso.

В список оборудования могут войти светодиодная оптика, мультимедийная система с тачскрином и климат-контроль, плюс пара подушек безопасности уже в «базе». У актуального Celerio в Индии этого добра нет – пассажирский «эйрбэг» там идет не во всех комплектациях, а вместо «климата» установлен простенький кондиционер.

Двигатель, вероятно, перейдет с нынешнего Celerio, его как раз недавно довели до новых местных эконорм BS6 (аналог Евро-6): в Индии компакт доступен с бензиновой атмосферной «тройкой» K10B 1.0 мощностью 68 л.с. (90 Нм), плюс версия, работающая на метане (59 л.с., 78 Нм). Хэтчу положены пятиступенчатая «механика» и роботизированная коробка. Кстати, когда-то у Celerio был еще и 800-кубовый дизель – первый мотор на «тяжелом» топливе собственной разработки Suzuki. Но дизельные машины давно сняли с продажи, так как спроса на них не было, а теперь компания и вовсе отказалась от таких двигателей на индийском рынке.

Нынешний Suzuki Celerio для Индии
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Нынешний Suzuki Celerio для Индии
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Нынешний Suzuki Celerio для Индии
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Нынешний Suzuki Celerio для Индии
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Нынешний Suzuki Celerio для Индии
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Индийцы ждут премьеру нового Suzuki Celerio уже в этом году, хотя из-за пандемии коронавируса COVID-19 ее могли и перенести на 2021-й. Нынешний хэтч в Индии стоит от 442 200 рупий, что эквивалентно примерно 430 000 рублей по актуальному курсу.

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