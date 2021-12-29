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Растерявший покупателей компактвэн BYD: на подмогу идёт новый гибрид с высокой крышей

29.12.2021 37 0 0

Не считая надстройки, внешне новая версия повторила «традиционный» актуальный MPV, салон же постарались сделать чуть «премиальнее».

 

Компактвэн Song Max в линейке BYD появился в 2017-м, позже к обычному варианту присоединились подзаряжаемый гибрид DM и чисто электрическая версия. Согласно статистике CarSalesBase, лучшим годом для модели в Китае стал 2018-й: тогда было реализовано чуть более 141 000 единиц. Но уже в 2019-м продажи рухнули вдвое, а результат 11 месяцев 2021-го – и вовсе лишь 9753 экземпляра.

Стандартный BYD Song Max после прошлогоднего рестайлинга
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Стандартный BYD Song Max после прошлогоднего рестайлинга
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Стандартный BYD Song Max после прошлогоднего рестайлинга
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Стандартный BYD Song Max после прошлогоднего рестайлинга
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Стандартный BYD Song Max после прошлогоднего рестайлинга
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Стандартный BYD Song Max после прошлогоднего рестайлинга
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К слову, стандартный вэн в прошлом году пережил рестайлинг: ему достались новые бамперы и задние фонари, в салоне поставили привычный планшет вместо вертикального. Любопытно, что Song Max DM и EV внешность менять не стали, а горизонтально ориентированный тачскрин у них был изначально. Но мы отвлеклись. Так вот, несмотря на то, что вэн растерял покупателей, BYD от него отказываться не собирается: к дебюту готовится новая гибридная версия с установкой DM-i.

BYD Song Max DM-i
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BYD Song Max DM-i
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Дизайн такой же, как у нынешнего «традиционного» Макса, при этом опционального для новинки с шестиместным салоном еще предусмотрена высокая крыша, то есть пластиковая надстройка (у остальных членов семейства такой нет). Модель также будет доступна в семиместном исполнении. Внутри Song Max DM-i – новая отделка: на передней панели и дверях появились рельефные вставки и контурная подсветка, а кресла обиты «кожей» белого, бежевого и коричневого цветов.

BYD Song Max DM-i
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BYD Song Max DM-i
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BYD Song Max DM-i
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BYD Song Max DM-i
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Гибридная система DM-i предложена и для других моделей марки, она работает как в последовательном, так и параллельном режиме. Об установке именно компактвэна сама компания еще не рассказала, но местные СМИ уже знают кое-какие подробности: по их данным, такой Song Max оснащен бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 110 л.с. и электродвигателем, выдающим 197 л.с.

BYD Song Max DM-i

«Традиционный» вэн в Китае сегодня продают с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 160 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Старый гибрид Song Max DM имеет тот же турбомотор и 150-сильный электродвигатель. Ну а полностью «зеленый» MPV оснащен 163-сильным электромотором и батареей емкостью 59,1 кВт*ч.

Премьеру новый BYD Song Max DM-i должен справить в первом квартале следующего года. В нашей стране эта китайская марка официально не представлена. Тем не менее, согласно статистике регистраций ГИБДД, с января по сентябрь 2021-го в России на учет поставили 13 автомобилей BYD, причем все они – «электрички».

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