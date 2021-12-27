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  • Официально не представлены, а их всё равно берут: экзотика российского рынка

Официально не представлены, а их всё равно берут: экзотика российского рынка

27.12.2021 1390 0 1

Перечисленные ниже бренды и модели либо давно покинули нашу страну, либо и вовсе в нее не заходили. И все же «серый импорт» никто не отменял.

 

Российский рынок продолжает скукоживаться, и мы сейчас не столько о количестве проданных машин, сколько о разнообразии. Так, в прошлом году Ford окончательно вывел свои легковушки, марка Chevrolet у нас по факту представлена лишь тремя современными моделями (старые Шеви узбекской и казахстанской сборки в расчет не берем), Fiat остался только с коммерческой линейкой, а с 2022-го у нас еще перестанут продавать автомобили Honda. Ну и не забудем об урезании линеек массовых брендов, которые в РФ вполне себе успешны: по сути, у нас остаются лишь модели локального производства да «китайцы». Тем не менее, есть россияне, не желающие довольствоваться предложенным: такие покупатели либо обращаются к «серым» дилерам, либо сами привозят понравившуюся иномарку – речь о новых автомобилях. В официальные дилерские отчеты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) эти машины, конечно, не включают. Но тут на помощь приходит статистика регистраций ГИБДД, ее Kolesa.ru предоставило агентство «Автостат».

Сразу уточним, статистика пока неполная – у нас есть данные за первые три квартала текущего года. Также в нынешней заметке мы оставили без внимания Теслу и прочий люкс, ведь им посвящены отдельные материалы. А еще мы не брали в расчет марки, недавно покинувшие рынок — например, Ravon (на смену моделям этого бренда и пришли старые Шеви) или тот же Форд (к тому же Ford все-таки попадался в отчетах АЕБ — дилеры распродавали остатки). Но к Форду мы еще вернемся, когда будем говорить об «экзотичных» моделях для РФ. Пока же рассмотрим регистрации именно брендов, которые либо никогда не были представлены на российском рынке, либо давно с него ушли.

Итак, среди марок, попавших в наш список, самое большое количество регистраций за указанный период у Ram. Увы, стопроцентный «бестселлер» неизвестен, так как в ГИБДД почему-то часто относят Ram к моделям Dodge… Скорее всего, больше остальных россиянам приглянулся пикап Ram 1500 (официально зарегистрировано 138 таких грузовиков: 128 физическими лицами, 10 – юридическими). Сам Dodge на втором месте по количеству вставших на учет машин: 55 единиц, самая популярная модель – Challenger (40 шт.). Замыкает первую тройку (по количеству) марка GMC (22 шт.), ее «бестселлером» стал внедорожник Yukon (7 шт.; он же на заглавном фото) – видимо, родственный Chevrolet Tahoe, официально представленный в РФ, кому-то показался недостаточно роскошным.

Еще из примечательного в нашем списке марок, так это то, что все поставленные на учет с января по сентябрь 13 автомобилей BYD – это сплошь электрокары, но конкретные модели не указаны.

Статистика регистраций ГИБДД в период с января по сентябрь 2021 года

Марка

Всего регистраций за январь-сентябрь 2021 г.
(физ.лица/юр.лица)

Самая популярная модель
(шт.)

Acura

7 (6/0)*

MDX (4)

Alfa Romeo

1 (1/0)

нет данных

BYD

13 (13/0)

нет данных

Daihatsu

16 (6/0)

Hijet (6)

Dodge

55 (55/0)

Challenger (40)

GMC

22 (15/7)

Yukon (7)

Lincoln

10 (9/1)

Navigator (8)

RAM

246 (225/19)*

нет данных

Seat

1 (1/0)

Leon (1)

* у некоторых машин в графе «Тип владельца» указано, что данных нет, поэтому общее количество не совпадает

Ram 1500 и Dodge Challenger
1 / 2
Ram 1500 и Dodge Challenger
2 / 2

А теперь про экзотику среди моделей марок, которые хорошо знакомы россиянам, тут мы рассмотрим лишь одни из самых популярных. Прежде всего, отличился Ford со своим спорткаром Mustang: за три квартала 2021-го на учет поставлено 120 единиц (физ.лицами – 113 шт.), из них 6 экземпляров – электрокары, то есть, это, вероятно, «зеленые» кроссоверы Mach-E. Также в РФ востребованы компакты Nissan Note и Honda Fit (он же Jazz). Результат хэтча Nissan – 67 шт., 37 из них – точно гибриды (об установке еще 10 машин в графе «Тип топлива» стоит «нет данных»). Количество регистраций Honda Fit – 49 шт., их них 5 хэтчей – гибриды. «Пятидверки» обеих японских марок поставлены на учет исключительно физическими лицами.

Россия авторынок статистика Ram Dodge Ford GMC

 

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