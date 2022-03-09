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  • Разработка Audi A4 следующего поколения продолжается: первое изображение седана

Разработка Audi A4 следующего поколения продолжается: первое изображение седана

09.03.2022 409 0 1

Ожидается, что четырёхдверная новинка немецкого бренда выйдет на европейский авторынок в 2023 году.

 

Audi наладила выпуск модели A4 ещё в 1994 году, актуальная версия появилась в 2016-ом. Напомним, автомобиль предлагается в вариантах кузова седан и универсал. Продажи этого автомобиля на старосветском рынке снижаются с 2017 года. По итогам «ковидного» 2020-го дилеры реализовали здесь 77 515 экземпляров (на 24,7% меньше, чем годом ранее). По итогам прошлого года результат продолжил снижаться: за 2021-ый европейцы купили 59 251 шт. (на 23,6% меньше, чем годом ранее).

На фото: актуальный седан Audi A4

Немецкая компания на сегодняшний день продолжает заниматься разработкой нового поколения модели. Ожидается, что первым появится универсал (у такой версии модели есть приставка Avant к названию): ранее фотошпионы уже ловили замаскированные прототипы «пятидверки» в ходе дорожных тестов. Предположительно вскоре после «сарая» появится и седан A4 нового поколения. По информации испанского издания motor.es, Audi намерена вывести модель следующей генерации на рынок в 2023 году.

Пока что официальной информации о внешности четырёхдверного Audi A4 следующего поколения нет. Свою версию того, как, возможно, будет выглядеть новый седан, предложил дизайнер motor.es. Напомним, в конце прошлого года Kolesa.ru публиковал изображение предполагаемого экстерьера универсала модели, теперь же готов рендер седана новинки.

Предполагается, что «четырёхдверка» окажется немногим длиннее, также у неё вырастет и колёсная база (насколько, пока не сообщается). Это увеличит объём внутреннего пространства для водителя и пассажиров. Отметим, у актуального седана длина составляет 4726 мм, а расстояние между осями – 2820 мм. При этом в целом пропорции автомобиля останутся прежними, также как и, вероятно, оформление профиля.

Рендер седана Audi A4 нового поколения

Основная доля визуальных изменений, скорее всего, придётся на переднюю часть и корму новинки. Судя по рендеру, форма головной оптики будет более узкой, а линию капота могут поднять выше. Фирменная решётка радиатора чёрного цвета, вероятно, сохранит свою восьмиугольную форму, но при этом станет шире и массивнее; она получит рисунок в виде крупных сот.

На фото: салон актуального седана Audi A4

Ожидается, что на корме сохранятся горизонтально расположенные задние фонари. Вероятно, салон нового Audi A4 станет богаче: в издании считают, что позаимствует часть решений у «старшего брата». В интерьере ожидается большой сенсорный экран современной информационно-развлекательной системы, виртуальная «приборка», а также комплекс систем безопасности и помощников водителю.

По предварительным данным, в моторной линейке новинки будут бензиновые и дизельные двигатели в составе «мягкогибридных» силовых установок. Кроме того, ожидается, что покупателям следующего Audi A4 предложат гибридные версии, в основу которых лягут четырехцилиндровые моторы. Предполагается, что в гамме будет и подключаемый гибрид. Информации о ценах, даже ориентировочной, пока нет; вероятно, она появится ближе к дате презентации «четырёхдверки», которая намечена на середину следующего года.

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