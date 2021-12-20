Audi готовит A4 Avant нового поколения: первое изображение универсала

По предварительным данным, новинка немецкой марки, которая сейчас находится на стадии разработки, выйдет на европейский рынок в 2023 году.

Компания Audi выпускает A4 с 1994 года, автомобиль предлагается в вариантах кузова седан и универсал. Актуальная версия появилась в 2016-ом. Стоит отметить, продажи автомобиля в Европе снижаются с 2017 года. По итогам прошлого «ковидного» года дилеры реализовали здесь 77 515 единиц, что на 24,7% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2016-ом модель разошлась тиражом в 162 655 экземпляров. В текущем году продажи машин семейства на старосветском рынке продолжают снижаться: с января по октябрь (более свежих данных пока нет) они составили 52 401 шт., что на 20,2% меньше, чем за первые десять месяцев 2020-го.



На фото: актуальный универсал Audi A4 Avant

﻿Сейчас немецкая компания занимается разработкой нового поколения модели, причём ожидается, что первым появится универсал, который получил приставку Avant к названию. По информации испанского издания motor.es, Audi намерена вывести «сарай» следующей генерации на рынок уже в 2023 году.



Официальной информации о том, как именно будет выглядеть новинка, пока нет. Так что у художников есть возможность предложить свои варианты экстерьера нового Audi A4 Avant. Свою версию внешности универсала предложил дизайнер motor.es. Также представленный рендер позволяет увидеть и переднюю часть седана будущей новинки, так как предполагается, что они будут идентичными.



На фото: салон актуального Audi A4 Avant

Судя по изображению, на исполнение экстерьера нового A4 Avant повлияет один из недавно представленных концептов бренда – Audi Grand Sphere. У автомобиля на рендере более лаконичные «плоские» полностью светодиодные фары узкой формы, а также слегка изменённая фирменная радиаторная решётка с рисунком в виде крупных сот. Ещё в передний бампер интегрированы по-иному оформленные воздухозаборники.

Предполагается, что новый пятидверный A4 окажется немного длиннее и шире по сравнению с нынешней версией, а его высота останется прежней. Кроме того, подрасти обещает колёсная база, что обеспечит больше места для ног пассажиров, расположившихся сзади. Отметим, габариты актуального универсала составляют 4726 x 1841 x 1434 мм, а расстояние между осями равно 2820 мм.



Рендер нового Audi A4 Avant

Изображений кормы и салона будущей новинки пока нет. Ожидается, что в ходе смены поколений модели серьёзно пересмотрят салон. Вероятно, он получит современные цифровые технологии. Не исключено, что у следующего A4 будет передняя панель с виртуальной «приборкой» и сенсорным экраном мультимедиа от «старшей» модели Audi A6.

По предварительным данным, в моторной линейке будут бензиновые и дизельные варианты в составе «мягкогибридных» силовых установок. Кроме того, ожидается, что покупателям нового Audi A4 Avant предложат гибридные версии, в основу которых лягут четырехцилиндровые двигатели. Кроме того, в издании предполагают, что подключаемым гибридом окажется новый «заряженный» универсал RS 4 Avant.

