Переизобретение гибрида: нижневальная «турботройка» Aramco DHE и два электромотора

21.04.2026 255 2 0
Нефтехимическая компания Aramco из Саудовской Аравии разработала силами своего американского технического центра Aramco Americas в Детройте инновационную гибридную силовую установку DHE (Dedicated Hybrid Engine) c высокоэффективным двигателем внутреннего сгорания в основе. Главные преимущества системы Aramco DHE — компактность (не нужны коробка передач и дифференциал), экономичность и малое количество деталей.

Наши постоянные читатели наверняка помнят имя Aramco — это партнёр французской компании Renault Group и китайского холдинга Geely в совместном предприятии Horse Powertrain. Компания Horse Powertrain начала работу летом 2023 года, но юридически была оформлена лишь 31 мая 2024 года как равнодолевое совместное предприятие Renault Group и Geely. 28 июня 2024 года 10% акций Horse Powertrain Limited купила компания Aramco, доли Renault Group и Geely после этого соответственно уменьшились до 45%.

Horse Powertrain занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных, спиртовых, газовых), коробок передач и гибридных силовых установок. В числе гибридных силовых установок Horse Powertrain есть такие, которые позволяют с минимальными затратами интегрировать ДВС в электромобиль — предполагается, что эти силовые установки будут иметь спрос на OEM-рынке в свете начавшегося в 2023 году глобального замедления спроса на электромобили.

Силовая установка Aramco DHE разработана за рамками Horse Powertrain и предлагает новый взгляд на то, что такое максимально эффективный гибрид. В центре этого проекта находится ДВС, разработанный специально для работы в составе гибридной силовой установки. Опытный образец, показанный на иллюстрациях, представляет собой рядный трёхцилиндровый бензиновый двигатель с рабочим объёмом 1599 см3, диаметр цилиндра — 82 мм, ход поршня — 101 мм. Двигатель имеет нижневальную архитектуру и всего два клапана на цилиндр без фазовращателей, благодаря чему удалось максимально уменьшить его габариты. Для обеспечения необходимой мощности применены комбинированный впрыск топлива (в камеры сгорания и во впускной коллектор) и электронаддув. Для снижения потерь на трение вместо подшипников скольжения используются роликовые. Навесного оборудования нет, так как для работы вспомогательных систем используется электричество.

Заявленный термический КПД двигателя — 41-42%, но он может быть повышен за счёт применения форкамерного зажигания, увеличения степени сжатия до 15:1, а также при использовании в качестве топлива водорода. Всего в двигателе используются 175 деталей. Опытный образец был собран и запущен на стенде французской компании Pipo Moteurs. В феврале компания Aramco получила патент на свою разработку и теперь показывает её потенциальным клиентам. Расход топлива у двигателя Aramco DHE примерно на 35% меньше, чем у сопоставимых по отдаче бензиновых двигателей, используемых в современных серийных гибридах. Выходные характеристики при этом не раскрываются.

Теперь рассмотрим электрическую надстройку: она состоит из двух симметричных частей при условии, что ДВС расположен поперечно (в теории возможны и другие варианты компоновки). Каждый конец коленвала соединён с силовым модулем, в состав которого входят две электрические машины (мотор и генератор), планетарная передача и полуось, передающая мощность на колесо. Две планетарные передачи позволили отказаться от дифференциала, они же позволяют гибридной системе работать как в последовательном, так и в параллельном режиме. Использование электрических машин с осевым магнитным потоком позволяет максимально уменьшить вес и габариты силовой установки, чтобы она без труда помещалась между колёсами.

Когда силовая установка Aramco DHE станет серийной, пока неизвестно, разработчики лишь утверждают, что при массовом производстве она будет на 23-25% дешевле применяемых сегодня гибридных решений. Кроме того, Aramco DHE задумана как модульное решение, из него в теории может получиться целое семейство гибридных силовых установок разной мощности на базе рядной «двойки», V4 и V6, причём каждый двигатель может иметь как атмосферную, так и наддувную версию.

2 комментария
21.04.2026 19:22
onetwo

если деталей так мало почему он не вдвое дешевле а всего на 25%?

21.04.2026 19:26
Андрей Ежов

Потому что зависимость стоимости двигателя от количества используемых в нём деталей нелинейная.

Статьи / Колёсная база Когда нужно менять зимние шины на летние и почему Смена шин – обязательная сезонная процедура, от которой зависят управляемость и торможение. Ошибка в сроках приводит к увеличению износа и снижению безопасности. Разберёмся, когда менять зим... 181 0 0 21.04.2026
Статьи / Колёсная база Лучшие летние шины 2026 года: актуальные модели на рынке Летний сезон 2026 снова ставит водителя перед выбором: переплатить за технологии или взять разумный компромисс. Рынок предлагает десятки моделей, но действительно удачные решения – это балан... 6950 0 0 20.04.2026
Статьи / Мнение без фильтров Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили Когда-то автомобиль был символом свободы. Затем – статуса. Потом – ну, хотя бы удобства. А теперь для всё большего числа людей он становится… обузой. Причём не где-нибудь, а в тех самых горо... 3242 24 0 20.04.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19658 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 10596 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10541 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
24 Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили
8 Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9
8 На российский рынок выходит семиместный внедорожник KGM Rexton
