Разработки АО «ГЛОНАСС», подходы Tesla, обзоры от «Сколково»: как прошла пятая Connected Car Conference

23 мая в Москве состоялась пятая Connected Car Conference. Конференция от международного организатора мероприятий Smile-Expo собрала профильных специалистов Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Алматы, Тольятти и других городов из различных направлений автосферы.

Среди посетителей – представители компаний «КАМАЗ», «Тойота Банк», «Форт-Телеком», «АВТОВАЗ», LG Electronics Russia, «БМВ Русланд Трейдинг», «Генеральные Мобильные Технологии», СТМ, АО «Лаборатория Касперского», «Метеорологические решения», «Рено Россия», Rohde & Schwarz, «СТКроун Термо», Visa Inc., «Фарватер» и многие другие.

Продуктивный нетворкинг, интересные обсуждения и много полезной информации – вот что объединило их всех на Connected Car Conference.

Доклады спикеров: беспилотники и электрокары, шеринг, микромобилити

На мероприятии обсудили важные для автомобильной сферы направления:

Автоэволюцию: как в современной автомобильной сфере компонуют беспилотность, электрификацию, подключенный транспорт и шеринг. Принципы объяснял Кирилл Жанайдаров, руководитель проектов транспортной инфраструктуры в центре «Сколково».

Как системы помощи водителю помогут сократить количество ДТП на дорогах. Об AD и ADAS нового поколения рассказал Роман Ферштер, генеральный директор ООО «РГРАВТО» – официального дистрибьютора Mobileye, An Intel Company в РФ.

Беспилотный электротранспорт и его развитие: как с этим справляются в Tesla? Секретами знаменитой компании поделился Игорь Антаров, управляющий партнер в Moscow Tesla Club.

АО «ГЛОНАСС» подготовило ГОСТы на ТСК, предназначенные для регистрации мелких ДТП без участия сотрудников полиции. О том, как страховые компании через автоматизированную информационную систему РСА и инфраструктуру системы «ЭРА-ГЛОНАСС» будут получать данные, которые помогут воссоздать картину ДТП и разрешить правовые споры между участниками мелких дорожных аварий, рассказал Павел Бунин, директор по развитию страховой телематики в АО «ГЛОНАСС».

Какими могут стать цепочки создания стоимости в автопроме к 2025 году? Прогнозы, основанные на аналитике, представила Татьяна Кофанова, руководитель группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности в России и странах СНГ в компании «Делойт Консалтинг».

Микромобилити в России: почему шеринг самокатов и грузовые электровелосипеды становятся все более популярными? О новом и перспективном направлении в своих докладах рассказали сооснователь Samocat Sharing Денис Медведев и генеральный директор Конструкторского бюро им. Теслы Денис Неталиев.

Помимо этого, гости назвали интересными доклады:

Константина Трофименко , директора Центра исследования транспортных проблем мегаполисов НИУ «Высшая школа экономики»;

, директора Центра исследования транспортных проблем мегаполисов НИУ «Высшая школа экономики»; Антона Журавлева , президента Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта»;

, президента Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта»; Кристиана Бёттгера , директора по развитию в «А+С Транспроект»;

, директора по развитию в «А+С Транспроект»; Ивана Запольского , заместителя генерального директора в компании Rightech;

, заместителя генерального директора в компании Rightech; Александра Коломенского, руководителя направления «МТС Транспорт».

Также благодарим Илью Вольнова, к. т. н., и. о. декана Московского политехнического университета: аудитория отметила высокую квалификацию и профессиональную работу модератора конференции.

Уже который год посещаю конференцию, и каждый раз мне интересно. Мир меняется, конференция меняется вместе с ним. Мне, как создателю ресурса, ориентированного на традиционные автомобили, было интересно послушать, что с ними будет в ближайшем будущем, каким его видят разработчики автомобилей и автомобильной электроники. Также интересными оказались темы про шеринг самокатов и грузовые электровелосипеды. С одной стороны, это все влияет и на автомобилепользование, с другой – мне это интересно как потребителю и человеку, имеющему отношение к работе интернет-магазина. Представитель Benzin-price.ru, интернет-каталога российских АЗС

Панельная дискуссия: «Нормативно-правовое обеспечение развития цифровых технологий в транспорте. Правовые основы для обмена данными»

В ходе панельной дискуссии гости конференции не только услышали мнения экспертов, но и сами стали участниками обсуждений. Модератор дискуссии Антонина Левашенко, директор Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ, подготовила опросник для посетителей. Гости и эксперты смогли ответить на вопросы: кто ответственный, если машина с AI совершит ошибку; как разработать правовые нормы для развития цифровых технологий в транспортной сфере; какие персональные данные используются при вождении беспилотного автомобиля и многие другие.

Отдельно хотим отметить профессионализм экспертов, которые поучаствовали в обсуждении:

Романа Янковского – советника IP/IT-практики в Tomashevskaya & Partners;

– советника IP/IT-практики в Tomashevskaya & Partners; Екатерину Ларенс – старшего юриста в «Клиффорд Чанс СНГ Лимитед»;

– старшего юриста в «Клиффорд Чанс СНГ Лимитед»; Ивана Ермохина – эксперта Центра Россия – ОЭСР РАНХиГС, члена Экспертного совета при Президенте РФ, Экспертной группы Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

Компания Smile-Expo также благодарит за участие экспонента Connected Car Conference – компанию «Геоматика», дистрибьютора 3D-лидаров Velodyne LiDAR и интегратора сканирующих систем «Л-СКАН» для дронов и автомобилей. Для гостей, которых интересовала работа активных оптических систем, компания «Геоматика» проводила личную профессиональную консультацию.

Освещение в СМИ

Новые технологии важно популяризировать, и в этом Connected Car Conference помогли профильные СМИ и медиаресурсы:

генеральный информационный партнер – журнал «Интеллектуальные транспортные системы России» ;

; «ИКС-Журнал» – деловой журнал для бизнеса в сферах телекома, ИТ и медиа;

– деловой журнал для бизнеса в сферах телекома, ИТ и медиа; Newstube – один из первых проектов в Рунете, объединяющих видеоновости и документальные фильмы российских и зарубежных телекомпаний;

– один из первых проектов в Рунете, объединяющих видеоновости и документальные фильмы российских и зарубежных телекомпаний; «АвтоСреда» – информационный автомобильный сайт, пользующийся популярностью во многих городах России;

– информационный автомобильный сайт, пользующийся популярностью во многих городах России; «Вестник ГЛОНАСС» – журнал о глобальных навигационных спутниковых системах, а также многие другие.

Мероприятие вызвало приятные ощущения, особенно с точки зрения организации, все было реализовано на должном уровне! Очень интересно было послушать спикеров. Я думаю, что такого рода ивентов в будущем может быть больше, чтобы люди через СМИ были в курсе тенденций на глобальном автомобильном рынке. Журналист интернет-портала RACE24

Мы благодарим всех участников, экспертов и партнеров мероприятия за то, что были активны в обсуждениях, делились своими впечатлениями и прогнозами и не остались равнодушными к инновационным для автосферы темам.

Будем рады видеть вас снова!

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