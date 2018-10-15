Реформа автошкол под вопросом: площадку отменять не хотят

В МВД давно планируют изменить порядок приёма экзаменов для будущих водителей. Однако реформе могут помещать результаты общественного обсуждения: большинство участников высказались против одной из самых спорных инициатив – отмены проверки водительских навыков кандидатов на автодромах.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в ГИБДД предложили сократить экзамен для получающих водительские права: оставить теоретический этап и один практический. То есть проверку тех навыков, которые сейчас требуются на автодромах (это первый практический этап), перенести во второй, в этап «Город».

Новости / Авто и общество ГАИ может начать отзывать ранее выданные автошколам документы ГИБДД усиливает надзор за деятельностью автошкол. По мнению экспертов, в случае одобрения финальной версии проектов приказов МВД, которые были недавно размещены на сайте regulation.gov.ru, ведомство получит серьёзный...

1406 0 0 05.03.2018

По задумке ведомства, по-прежнему на площадках инспекторы будут принимать экзамены у тех, кто планирует получить права для управления мотоциклами, мопедами и квадрициклами.

Объяснение этой инициативе в ГИБДД есть: дело в том, что до сих пор не у всех подразделений есть собственные автодромы для приёма экзаменов у кандидатов. Им приходится использовать те, которые принадлежат автошколам. Из-за этого начались разговоры о определённых преференциях для этих самых автошкол: ведь сдавать экзамен там же, где ты отрабатывал упражнения, зачастую легче, чем на незнакомой территории. Поэтому их выбирает больше клиентов.

С другой стороны, ГИБДД вопросы конкуренции между образовательными учреждениями волновать не должны. Отменять из-за этого целый этап экзамена, пожалуй, нелогично. Особенно если учесть, что изменения, касающиеся автодромов, вступили в силу не так давно – в 2016 году. Из-за них автошколам пришлось немало потратить на оборудование для этих площадок. По сути, если необходимость в них у ведомства отпадает, то и для

образовательных заведений нормы можно сделать менее строгими по сравнению с нынешними.

Однако это будет выгодно только тем, кто так и не вложился в обновление площадок, а также тем, кто только планирует открывать свою автошколу. В Межрегиональной ассоциации автошкол прогнозируют, что качество обучения кандидатов заметно ухудшится. В ГИБДД же настаивают на том, что отмена этапа «Площадка» в экзамене не должна сказаться на требованиях, предъявляемых к автошколам, а значит, и выгоды для каких-то определённых игроков рынка не будет.

Стоит напомнить, что инициатива МВД сразу получила негативный общественный отклик, ещё до обсуждения. Дело в том, что первый практический этап сейчас представляет собой некий «тестер» – можно ли допускать кандидата до второго, то есть готов ли он выехать в город. В случае, если эту часть пропустить, на дорогах может оказаться немало тех, кто хоть и завершил обучение в автошколе, однако, сесть за руль пока не готов. А это уже вопрос безопасности.

Согласно статистике ГИБДД, количество ДТП с участием водителей со стажем до двух лет продолжает снижаться. Так, с января по сентябрь 2018 года было зафиксировано 6 771 такая авария, что на 6,5% меньше по сравнению с показателем первых девяти месяцев 2017 года. В них погибло 555 человек (меньше на 16%), было ранено 9 674 участника (меньше на 7%).