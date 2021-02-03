Реинкарнация микроавтобуса Skoda 1203 – будущий «брат» VW ID.7?

В рамках заводского дизайн-проекта Icons Get a Makeover фирма Skoda опубликовала скетчи однообъёмника по мотивам модели 1203 из прошлого века. В теории такой однообъёмник вполне может появиться в электромобильной линейке чешской марки.

Проект Icons Get a Makeover (можно перевести как «преобразование икон») призван в эпоху унификации напомнить миру об уникальном историческом наследии Skoda и показать, как могли бы выглядеть сегодня наиболее яркие и популярные модели чешской марки из прошлого. В этой серии из под пера заводских дизайнеров уже вышли эскизы трёх моделей без крыши и купе по мотивам 130 RS, но шансы на то, что они превратятся в серийный машины, ничтожны. А вот проекта микроавтобуса-кемпера от Даниэля Хаека вполне может получить зелёный свет.

Даниэль Хаек

Чех Даниэль Хаек в обычное занимается в Шкоде пользовательскими интерфейсами в салонах новых серийных моделей, а не «наружкой», но в рамках проекта Icons Get a Makeover нарисовал машину целиком — на дедушкином Skoda 1203 он в своё время учился ездить, и с этой машиной у него связаны приятные воспоминания из детства.



Skoda 1203

Выпуск Skoda 1203 начался в 1968 году, это была обычная, хотя и довольно симпатичная «рабочая лошадка» с чахлым мотором, установленным под передними сиденьями (ведущие колёса — задние). Выпуск завершился в середине 90-х, и теперь на дорогах микроавтобусов, фургончиков и грузовичков Skoda 1203 почти не встретишь, хотя для чехов они — что уазовская «буханка» для россиян, то есть культовая модель. Сделать такую же новую сегодня невозможно — вагонная компоновка в сочетании с ДВС себя изжила. Но в качестве электромобиля новая Skoda 1203 вполне может появиться, ведь электрическая силовая установка даёт инженерам и дизайнерам гораздо больше свободы.



В модельном ряду Volkswagen в ближайшие два года появится однообъёмник ID.7 на модульной электромобильной платформе MEB, он будет предлагаться как в пассажирском, так и в грузовом вариантах. Логично предположить, что похожая машина появится и под маркой Skoda – как реинкарнация модели 1203, снабжённая всеми современными наработками чешских специалистов по части практичности и комфорта.



Даниэль Хаек перенёс несколько характерных черт Skoda 1203 в новую машину: два козырька на передке, панорамное лобовое стекло Даниэль Хаек, светотехника. Простенький, но стильный салон с просторной полкой под передней панелью — тоже дань предку. В качестве мультимедийной системы Хаек предлагает использовать смартфон, который нужно просто воткнуть вертикально в слот по центру передней панели.



Мы почти уверены, что электрический однообъёмник у Skoda будет, и надеемся, что идеи, предложенные Даниэлем Хаеком, не растворятся в процессе корпоративной оптимизации и что серийная машина будет похожа на изображённую на эскизах.

